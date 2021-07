Variante Delta Grecia, agenti a Ios e Mykonos: rischio chiusure

Venerdì 30 Luglio 2021, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:16

La variante Delta in Grecia comincia a preoccupare le autorità, tanto che per contrastare la diffusione del virus è stato deciso di dispiegare ulteriori agenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i controlli, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani. Lo riferisce il Guardian.

Agenti a Ios e Mykonos

Circa 186 unità sono state inviate a Mykonos, rispetto alle 56 dell'anno scorso, mentre altri 30 agenti sono stati dispiegati a Ios. Secondo il viceministro della protezione civile, Nikos Hardalias, le due isole sono «a un passo» da nuove restrizioni. Preoccupa anche la situazione nelle isole di Zante, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodi.