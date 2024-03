USA, via libera della Corte Suprema all'arresto dei migranti in Texas da parte della polizia: respinta la richiesta di Biden

Alla fine la Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto sì. Contrariamente a quanto richiesto dall'amministrazione Biden, la legge del Texas che consente alla polizia di Stato di arrestare i migranti è entrata in vigore oggi, non senza proteste e malumori.

Guerra Israele-Hamas, Sinwar tratta sulla tregua. Biden frena Netanyahu, ucciso il n.3 dei terroristi

La decisione della Corte Suprema

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato luce verde all'entrata in vigore in Texas della legge che permetterà alla polizia di arrestare persone sospettate di essere entrate in modo irregolare negli Stati Uniti.

La risposta della Casa Bianca

«Siamo profondamente in disaccordo con la decisione della Corte Suprema di consentire l'entrata in vigore della incostituzionale legge del Texas» che consente l'arresto e l'espulsione di chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che la legge del Texas è un «esempio di come i repubblicani fanno politica al confine e bloccano le soluzioni reali».