Biden: «Trump ha incitato all'assalto, non è al di sopra della legge». I dem: via dalla Casa Bianca

«Donald Trump ha incitato l'attacco al Congresso e non è al di sopra della legge». Lo dice chiaramente Joe Biden, intervenendo in diretta all'indomani dagli scontri al Campidoglio di Washington che hanno interrotto i lavori del Congresso per la ratifica della vittoria di Biden e Harris e hanno causato la morte di quattro persone.

L'attacco al Campidoglio è stato uno «dei giorni più bui della storia americana», un «assalto alla nostra democrazia», ha sottolineato il presidente eletto aggiungendo che quanto accaduto ieri è il «risultato dell'attacco di Trump alla democrazia». Ed è «inaccettabile», ha aggiunto, il diverso trattamento fra i manifestanti di Black Lives Matter e i sostenitori di Donald Trump, definiti da Biden, con riferimento alle frange più violente che hanno attaccato Capitol Hill, «terroristi domestici».

Nancy Pelosi chiede la revoca di Trump

È il momento di invocare il 25esimo emendamento e rimuovere «immediatamente» Donald Trump, ha detto il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. «Donald Trump ha incitato un'insurrezione armata contro gli Stati Uniti», ha sottolineato anche la speaker della Camera, Nancy Pelosi, unendosi a Schumer nel chiedere la rimozione di Trump. «Non penso che ci vorrà molto per avere una risposta» da Mike Pence, ha aggiunto, spiegando che a suo avviso Donald Trump deve essere rimosso e rimosso subito. Pelosi chiede anche le dimissioni del capo della polizia del Campidoglio.

Il 25esimo emendamento

Il 25esimo emendamento della Costituzione prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico.

