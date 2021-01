Elezioni Usa, il dem Warnock verso la vittoria nel nome di Biden in Georgia, testa a testa fra Ossoff e Perdue

Il dem Raphael Warnock sta facendo sognare Biden in Georgia. Stacey Abrams, leader dem in Georgia, ha celebrato il reverendo come nuovo senatore, benchè la gara resti ancora troppo serrata per dichiarare il vincitore. «Congratulazioni al nostro prossimo senatore Usa», ha twittato.

E' comunque un finale alll'ultimo voto nei ballottaggi in Georgia per il Senato: Col 97 % dei voti scrutinati è testa a testa (50% a 50%) tra il dem Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue mentre il suo compagno di partito Raphael Warnock è avanti su Kelly Loeffler 50,4% contro 49,6%.

E non può mancare la solita accusa di Donald Trump che cita «brogli». L'ormai ex presidente evoca su Twitter il sospetto di nuovi brogli nei due ballottaggi in Georgia per il Senato, che col 97% dei voti vedono un serrato testa a testa tra i candidati. «Sembra che stiamo preparando una grande discarica di votì contro i candidati repubblicani. Aspettano di vedere di quanti voti hanno bisogno?», ha scritto. «È appena successo che sono stati trovati altri 4000 voti nella contea di Fulton. Ci siamo», ha aggiunto. Il presidente ha inoltre ritwittato post che insinuano il furto del voto. E anche questa volta Twitter segnala che questi post non vanno considerati attendibili.

