(Teleborsa) - Con un'inaspettatalaha annunciato chedei tre giganti cinesi delle telecomunicazioni presi di mira dall'amministrazione Trump per i legami con le forze armate della Cina. Il New York Stock Exchange aveva annunciato la scorsa settimana di voler rimuoveredai suoi listini.La Borsa di New York non ha chiarito cosa le ha fatto cambiare idea e in una breve nota ha solo comunicato di aver preso la decisione "". Il delisting sarebbe altrimenti avvenuto tra il 7 e l'11 gennaio, con gli investitori che avrebbero comunque avuto accesso alle azioni delle tre società perchè quotate anche sulle borse asiatiche.Ledopo l'annuncio, con China Unicom che ha chiuso in rialzo dell'8,5%, mentre China Mobile ha guadagnato il 5,3% e China Telecom il 3,3%.