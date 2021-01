Trump, profilo Facebook bloccato a tempo indeterminato. Zuckerberg: «Garantire a Biden transizione pacifica e legale»

Facebook ha bloccato il profilo di Donald Trump almeno fino alle fine del suo mandato, ovvero per altre due settimane, e comunque a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il Ceo, Mark Zuckerberg, dopo la sospensione decisa ieri durante i disordini al Campidoglio. Il blocco riguarda anche il profilo su Instagram. Zuckerberg ha spiegato la decisione con gli eventi «scioccanti» delle ultime 24 ore, che «dimostrano chiaramente che il presidente Trump intende usare il tempo che gli è rimasto per minare la transizione del potere, legale e pacifica, al suo successore eletto, Joe Biden».

«La sua decisione di usare la piattaforma per giustificare, invece che per condannare, le azioni dei suoi sostenitori al Campidoglio ha giustamente turbato le persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Abbiamo rimosso quelle dichiarazioni ieri perchè abbiamo giudicato che il loro effetto - e probabilmente il loro intento - fosse quello di provocare ulteriori violenze». A Wall Street, il titolo di Facebook guadagna il 2,1%. Gli account del presidente saranno bloccati «indefinitamente e per almeno le prossime due settimane fino a quando una pacifica transizione di potere non sarà completata», afferma Mark Zuckerberg.

