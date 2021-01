© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A tre settimane dalla sua scoperta e a nove mesi dall'inizio della sua implementazione, siL'attacco informatico, il cui principale punto di accesso è stato l'azienda texana, non è stato pienamente compreso dagli esperti di sicurezza e dalle agenzie governative americane, che non sanno comme debellare la minaccia, quanto ci vorrà per farlo e quanto costerà.Dopo l'attacco gli hacker potrebbero infatti aver, nelle grandi società, nella rete elettrica e nei laboratori che sviluppano e trasportano nuove generazioni di armi nucleari, secondo quanto riporta il New York Times. Ciò significa che se anche la falla venisse scoperta e chiusa, gli hacker continueranno a poter accedere.Su una cosa gli esperti sembrano però concordare, ovvero l'attribuzione della responsabilità dell'attacco all', una delle agenzie nate dal KGB di epoca sovietica. L'attacco è stato inoltre atipico perchè non ha colpito direttamente gli obiettivi, ma ha, ovvero i loro fornitori. Nel caso specifico SolarWinds, una società informatica texana che produce, un software di gestione delle reti aziendali, usato dal Pentagono, la NASA, l'NSA, vari ministeri americani e l'ufficio della presidenza degli Stati Uniti, oltre ad alcune tra le più grosse aziende del Paese. Ledal giorno in cui l'attacco è venuto alla luce.", ha detto ildemocratico della Virginia e membro del Senate Intelligence Committee. "Le sue dimensioni continuano ad espandersi. È chiaro che il governo degli Stati Uniti non se ne era accorto". Per ora non ci sono prove che gli hacker abbiano avuto accesso a materiale classificato, ma fonti del governo americano sentite dal New York Times temono per materiale non classificato ma comunque importantissimo.Tra i motivi per cui un attacco così esteso e preoccupante è potuto avvenire ci sono ladei propri prodotti (Reuters, a dicembre, aveva scoperto che la password del server degli aggiornamenti dell'azienda era solarwinds123), l'(trascurando così altri pericoli), gli sbilanciati investimenti negli attacchi hacker e non nella difesa da parte dell'amministrazione USA e la