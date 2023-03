Uranio impoverito, bombe e munizioni dalla Gran Bretagna a Kiev. Cos'è e perché la Russia minaccia la guerra nucleare

Dopo le dichiarazioni della Gran Bretagna sulle forniture di munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina, lo scontro nucleare è «a pochi passi» secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dalla Tass.

La rivelazione è stata fatta ieri dalla baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, durante un'audizione di secondaria importanza alla Camera non elettiva dei Lord, passata del tutto sotto silenzio sull'isola, fino a che oggi non è rimbalzata dai media ucraini.

Cosa è successo

Replicando a un'interrogazione presentata su questo specifico punto dall'ultranovantenne lord Hylton, veterano dell'assemblea, aristocratico, ex soldato e filantropo impegnato da tempo in iniziative di pace, la baronessa Goldie - come si legge dallo stenogramma del sito del Parlamento di Westminster - ha rivendicato seccamente la cosa in riferimento alle ultime forniture belliche britanniche messe a disposizione di Kiev: «Assieme a uno squadrone di carri armati pesanti da combattimento Challenger 2 - ha tagliato corto - manderemo anche le relative munizioni: inclusi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito». «Tali proiettili - ha rimarcato poi Goldie in risposta al tono allarmato di lord Hylton - sono altamente efficaci per neutralizzare tank e blindati moderni» russi.

La potenza dell'uranio impoverito

L'uranio impoverito (UI) emette tre quarti della radioattività dell'uranio naturale. I rischi e i pericoli non sono da sottovalutare. L'UI viene utilizzato per l'involucro dei proiettili, poiché è pesante e può penetrare facilmente nell'acciaio. Tuttavia, al momento dell'impatto, può rilasciare polveri tossiche o radioattive che possono essere inalate.

I proiettili all'UI sono stati ampiamente utilizzati dagli Stati Uniti e dai britannici in Iraq nel 1991 e nel 2003, oltre che nei Balcani durante gli anni '90. Si ritiene che l'uso estensivo di questo materiale sia dovuto al fatto che i proiettili sono stati utilizzati in modo intensivo.

Si ritiene che l'uso estensivo di questi proiettili sia responsabile del forte aumento del tasso di incidenza di alcuni tumori, come il cancro al seno o il linfoma, nelle aree in cui sono stati utilizzati. Altre malattie legate all'UI includono insufficienza renale, disturbi del sistema nervoso, malattie polmonari e problemi riproduttivi. Tuttavia, la mancanza di dati affidabili sull'esposizione all'UI fa sì che non esistono studi su larga scala sul suo reale impatto.

🇷🇺🇬🇧🇺🇦☢️⚛️Putin: "UK announced not only the supply of tanks to Ukraine, but also depleted uranium shells. But I would like to note that if all this happens, Russia will have to react accordingly." pic.twitter.com/3kGEIzizJo — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) March 21, 2023

Il Segretario generale della Campagna per il disarmo nucleare Kate Hudson ha dichiarato: «Come in Iraq, l'aggiunta di munizioni all'uranio impoverito in questo conflitto non farà che aumentare le sofferenze a lungo termine dei civili coinvolti in questo conflitto. I proiettili all'uranio impoverito sono già stati ritenuti responsabili di migliaia di morti inutili per cancro e altre gravi malattie. La Campagna per il disarmo nucleare ha ripetutamente chiesto al governo britannico di porre una moratoria immediata sull'uso delle armi all'uranio impoverito e di finanziare studi a lungo termine sul loro impatto sulla salute e sull'ambiente. Mandarle in un'altra zona di guerra non aiuterà il popolo ucraino».