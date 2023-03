Putin, Medvedev minaccia il tribunale dell'Aia: «Occhi al cielo, potremmo lanciare un missile ipersonico Onyx»

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha minacciato un attacco missilistico contro la Corte penale internazionale dell'Aia, che aveva precedentemente emesso un mandato di arresto per il dittatore russo Vladimir Putin in relazione alla deportazione di bambini ucraini in Russia.



Cosa ha detto Medvedev

Sul post di Telegram il prolitico russo ha scritto: «Signori, tutti camminano sotto Dio e missili. È del tutto possibile immaginare l'uso mirato di un Onyx ipersonico dal Mare del Nord da una nave russa al tribunale dell'Aia. E il tribunale è solo una miserabile organizzazione internazionale e non il popolo di un Paese della NATO. Pertanto, non inizieranno una guerra. Avranno paura. E nessuno se ne pentirà. Quindi, cittadini del giudice, guardate attentamente il cielo».



Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha scritto un post lungo e pieno di epiteti offensivi. Ha definito l'emissione di un mandato di arresto di Putin «il collasso finale del sistema di diritto internazionale».

Inoltre, Medvedev ha scritto diversi paragrafi di insulti alla CPI, di cui, secondo il funzionario russo, «nessuno ha bisogno» e la cui efficacia è presumibilmente «zero». Medvedev ritiene che dopo il mandato di arresto di Putin «le conseguenze per il diritto internazionale saranno mostruose», poiché questa decisione porterebbe probabilmente al «crollo delle fondamenta, dei principi del diritto».



Il missile Onyx

Il P-800 Onix, noto come 3M55 Oniks o anche come Yakhont (in cirillico: Яхонт) nei mercati di esportazione, è un missile da crociera supersonico anti-nave sviluppato dall'NPO Mashinostroyeniya a partire dal 1982 per conto della marina sovietica e commissionato alla marina russa nel 2002.

Progettato per colpire raggruppamenti navali di superficie o singole navi in presenza di forti contromisure elettroniche, sostituisce il P-270 Moskit e, almeno in parte, il P-700 Granit. In grado di colpire anche obiettivi situati sulla terraferma, il P-800 è stato concepito sin dall'inizio come sistema d'arma universale: secondo i requisiti originari il missile doveva poter essere lanciato da molteplici piattaforme: sottomarini, navi di superficie e lanciatori costieri.

Medvedev vorrebbe lanciare un missile ipersonico sull'Aja, ma l'aspetto più interessante della sua reazione è la contraddizione nella narrazione del Cremlino sullo scontro con la NATO.



"... È del tutto possibile immaginare l'uso mirato dell'Onyx ipersonico dal Mare del Nord da… https://t.co/zGAkpiYyjx pic.twitter.com/Ngq8qRFoxb — Han Skelsen (@HSkelsen) March 20, 2023

I P-800 sostituiscono la maggior parte dei missili anti-nave di concezione sovietica ancora in servizio nella Marina russa, affiancandosi ai missili delle famiglie Kalibr, Kh-35 Uran e gli ipersonici Zircon. L'Onix è stato utilizzato come base per la realizzazione del missile supersonico russo-indiano BrahMos