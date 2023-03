Lunedì 20 Marzo 2023, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 14:07

Niente iPhone per il personale dell'amministrazione presidenziale del Cremlino a cuiè stato chiesto di sbarazzarsi dell'iPhone. La scelta ricade sulla questione sicurezza e privacy: per i membri del Cremlino i dispositivi americani sono più suscettibili all'hacking e allo spionaggio rispetto ad altri smartphone.

Il Cremlino avrebbe vietato ai funzionari coinvolti nella preparazione delle elezioni presidenziali russe del 2024 di utilizzare gli iPhone della Apple, per il timore che possano essere sfruttati dalle intelligence occidentali per carpire dati sensibili.



Cosa è successo

«Fino alla fine di marzo, si raccomanda ai dipendenti del blocco politico interno dell'amministrazione presidenziale (AP) di cambiare i propri iPhone, se li utilizzano, con smartphone di altre marche e con un sistema operativo diverso». Secondo Kommersant, questa informazione è stata portata all'attenzione dei funzionari all'inizio del mese. Secondo una fonte del sito russo, venuto a conoscenza di questa decisione, è possibile che l'amministrazione presidenziale acquisterà persino nuovi telefoni più sicuri per i suoi dipendenti per facilitare loro la rinuncia alla tecnologia americana. Un interlocutore vicino all'amministrazione presidenziale afferma che i funzionari dei blocchi politici interni regionali riceveranno simili raccomandazioni. Tali misure sono pragmatiche, ma è «importante trovare un equilibrio tra sicurezza delle informazioni e produttività dei dipendenti», affermano gli esperti.



Chi dovrà rinunciar all'Iphone

I dipendenti del blocco politico interno dell'Amministrazione presidenziale devono sbarazzarsi dell'iPhone entro l'inizio di aprile: sono stati incaricati di farlo in un seminario tenutosi all'inizio di marzo nella regione di Mosca. Lo hanno riferito a Kommersant diverse fonti presenti all'evento. «L'iPhone è un pericolo. O lo butti via o lo dai ai bambini. Tutti dovranno farlo a marzo», dice uno di loro. Secondo un altro interlocutore di Kommersant, in un primo momento è sorta una discussione tra i partecipanti al seminario sulla necessità di tale misura, ma il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, che sovrintende alla politica interna, ha posto fine alla discussione. Ha anche fissato una scadenza per i suoi dipendenti per sostituire l'iPhone - 1 aprile. Una fonte di Kommersant che è a conoscenza dell'attuazione di questo ordine aggiunge che il Cremlino potrebbe acquistare nuovi smartphone sicuri per i suoi dipendenti. Una fonte vicina all'AP ha sentito.





Il blocco politico interno condizionale dell'amministrazione presidenziale comprende quattro dipartimenti: per la politica interna, per i progetti pubblici, per garantire le attività del Consiglio di Stato, per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle infrastrutture di comunicazione. I dipendenti dei primi tre dipartimenti saranno impegnati nella campagna elettorale presidenziale del 2024, i cui preparativi, come riportato in precedenza da Kommersant, sono stati intensificati all'inizio del 2023.



Una mossa contro Usa e Occidente?

Uno degli interlocutori aggiunge è stato consigliato di acquistare telefoni con sistema operativo Android, le sue controparti cinesi o Aurora. Quest'ultimo è stato sviluppato dalla società russa Open Mobile Platform, una sussidiaria di PJSC Rostelecom.



Secondo fonti russe e ucraine, dietro questa scelta ci sarebbe anche la volontà di frenare l'economica occidentale (soprattutto americana, ndr.) e il suo forte comparto tecnologico specializzato in device, tra cui gli smartphone.

Va notato che dalla fine dello scorso anno il governo russo ha discusso con i partecipanti al mercato le prospettive di costruire un ecosistema mobile sovrano in Russia, che sarà basato su tecnologie indipendenti dai giganti IT occidentali. OS «Aurora» è stato sviluppato in questa logica. Kirill Menshov, Vice President for Information Technology presso Rostelecom, ha osservato in un'intervista nel 2022 che Aurora contribuisce a garantire la sovranità tecnologica dello stato attraverso un ambiente mobile sicuro e soddisfa tutti i requisiti delle autorità di regolamentazione nel campo della sicurezza nazionale e della protezione delle informazioni». Le fonti di Kommersant nel mercato IT russo affermano che «ci sono diverse istruzioni non pubbliche del presidente riguardo ad Aurora». Secondo il sito web del progetto,

Questa non è la prima volta che il governo federale fornisce indicazioni ai funzionari sulle loro comunicazioni elettroniche. Nel giugno 2022, Kommersant ha riferito dell'istruzione di Dmitry Chernyshenko al capo del Ministero della trasformazione digitale, Maksut Shadayev, in cui il vice primo ministro ha richiamato l'attenzione dei governatori e degli organi esecutivi federali sulla «necessità di utilizzare esclusivamente strumenti di messaggistica istantanea domestici all'interno il quadro delle attività ufficiali». Poco dopo, ai funzionari russi è stato consigliato di abbandonare l'uso di Zoom a favore del Trueconf interno.

