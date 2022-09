Uragano Ian terrorizza la Florida: 23 migranti dispersi al largo. Biden: «Effetti letali». Forza 4+: perché fa così paura

Uragano Ian resiste a forza 4+. Quel "più" è appena sotto la catastofica forza 5. Ed è solo la quarta volta che - dicono le previsioni - nelle ultime decadi un uragano di questa intensiva raggiugerà la Florida che si sta barricando temendo raffiche di vento fino a 225 chilometri orari. È il nuovo bollettino diffuso dal National Hurricane Center che avvisa quindi del rischio che, dopo l'impatto iniziale previsto per oggi sulle coste occidentali nella zona di Tampa, anche le regioni centrali ed orientali potranno essere esposte alla tempesta di devastante portata.

E potrebbero esserci altre 23 vettime dopo le 2 di Cuba: 23 migranti sono scomparsi al largo della Florida dopo che un battello cubano è affondato, ha reso noto la polizia di frontiera americana.

