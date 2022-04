Von der Leyen a Bucha: «Qui abbiamo visto l'umanità andare in frantumi»

«Qui è successo l'impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la città. Qui a Bucha abbiamo visto l'umanità andare in frantumi. Tutto il mondo è con Bucha oggi». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa nel corso della sua visita a Bucha assieme all'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell. «Il mio messaggio al popolo ucraino è questo: i responsabili di queste atrocità dovranno risponderne alla giustizia, la vostra battaglia è la nostra battaglia. I oggi sono a Kiev per dirvi che l'Europa è al vostro fianco».

La presidente ha visitato le fosse comuni della città alle porte di Kiev, insieme al primo ministro ucraino Denys Shmyhal. «Piangiamo insieme alla gente di Bucha», ha detto accanto all'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri Josep Borrell, ribadendo la vicinanza dell'Unione europea all'Ucraina.

«Spregevole». Così la presidente della Commissione europea ha definito su Twitter «l'attacco missilistico di questa mattina contro una stazione ferroviaria utilizzata per l'evacuazione dei civili in Ucraina». Von der Leyen si è detta «sconvolta dalla perdita di vite umane e porrò personalmente le mie condoglianze al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime».

