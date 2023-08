Venerdì 25 Agosto 2023, 17:57

Dodici ore al giorno di addestramento, sei giorni alla settimana, per almeno sei settimane: diversi soldati ucraini si stanno addestrando per imparare a utilizzare i carri armati Leopard. Una sessione accelerata, per cercare di dare una svolta alla lenta controffensiva contro la Russia. Kiev ha ricevuto parte degli armamenti promessi dai Paesi occidentali, che comprendono i carri armati Leopard 1 e i veicoli corazzati MaxxPro. I corsi di addestramento sono intensivi: prima si parte con simulazioni ed esercitazioni con munizioni finte, poi si passa alla guida dei mezzi blindati.

Carri armati Leopard, corsi intensivi di addestramento per i militari ucraini

Wagner, Andrey Troshev erede di Prigozhin? Chi è il comandante che potrebbe guidare i mercenari

Prigozhin morto, la telefonata della hostess del jet prima del decollo: «Stanno riparando l'aereo». Giallo sull'intervento

Come scrive Politico, il generale tedesco Andreas Marlow, che, al comando della sezione di addestramento speciale della missione di assistenza militare dell’Ue, sta aiutando a gestire i corsi di formazione in Germania, teme che i soldati ucraini non riescano a padroneggiare al meglio i mezzi: «L’addestramento è troppo breve», ha detto. I militari che arrivano in Germania per seguire i corsi sono inesperti: nella maggioranza dei casi sono soldati di riserva, o semplicemente civili. L’età è molto varia: dai 19 ai 71 anni. Marlow ha spiegato che l’Ucraina vuole avere più combattenti sul campo il prima possibile e sta chiedendo di imparare a muoversi attraverso aree boschive o in aree aperte che potrebbero contenere trappole.

Le mine lasciate dai soldati russi sono state trovate ovunque: giocattoli, libri, campi aperti, edifici. Ad oggi, secondo Politico, in Germania sono stati addestrati oltre 6.000 soldati. «L’umore è altissimo - ha detto Yevhen, un soldato dell’Ucraina orientale - Vogliamo liberare il nostro Paese».