Mercoledì 12 Luglio 2023, 10:48

Stanno combattendo al fianco dei loro fratelli, dei mariti, degli amici: decine di migliaia di donne in tutta l'Ucraina sono scese coraggiosamente sul campo di battaglia per contrastare gli attacchi russi, anche se molte di loro stanno fronteggiando la guerra costrette a indossare le uniche uniformi disponibili di taglie troppo grandi e certamente non adatte al fisico femminile. In un nuovo rapporto del Daily Beast risultano circa 60.000 donne che prestano servizio nelle forze armate ucraine, e molte di queste hanno parlato di una diffusa mancanza di risorse femminili nell'esercito che ha reso ancora più pericolosi gli interventi sul campo, proprio per l'inadeguatezza degli indumenti indossati, a cominciare dalle uniformi extralarge, e dai giubbotti antiproiettile altrettanto grandi.

Guerra, donne soldato: i rischi delle uniformi con taglie da uomo

Se non bastasse anche le scarpe sono inadatte: numeri maschili che rendono difficile camminare senza inciampare. Enormi. Inoltre, mancano persino gli assorbenti igienici, assolutamente necessari per le soldatesse.

E questo comporta anche dei rischi per la salute, perché fa aumentare le infezioni.

«Prova ad andare in bagno nei boschi a 4 gradi Fahrenheit - ha detto alla Beast una soldatessa di 24 anni di cui si conosce solo il nome, Julia . Tutti noi abbiamo la cistite o l'infiammazione delle ovaie e il mal di schiena. Dopo un anno di guerra abbiamo parecchi problemi di salute».

Ma Julia e sua sorella di 28 anni, Alina, che hanno entrambe lasciato i lavori tecnici per unirsi alla lotta quando la Russia ha invaso l'Ucraina l'anno scorso, hanno detto che la mancanza di luoghi adatti alle donne dove poter andare in bagno è «l'ultimo dei problemi che abbiamo». Le soldatesse vengono vestite con uniformi di diverse taglie troppo grandi e sono spesso costrette a indossare pantaloni "enormi" che possono ostacolare la loro velocità e mobilità durante i momenti critici sul campo di battaglia, hanno dichiarato.

«La cosa più difficile - ha spiegato Alina - è correre con il giubbotto antiproiettile standard da 30 libbre dell'esercito, che non si adatta mai perfettamente al corpo con chi ha il seno come il mio. Se sono costretta a togliermi “l'armatura” dell'esercito e vengo ferita o uccisa, nessun risarcimento verrà dato a me o alla mia famiglia. Le nostre vite, la nostra sicurezza, spesso dipendono da ciò che indossiamo e che portiamo ai piedi, da quanto stiamo bene in salute».

Runa, un anno fa fiorista e oggi comandante di un'unità di artiglieria

Runa, volontaria di 28 anni che fino a un anno fa, era una fiorista a Kiev e che ora comanda un'unità di artiglieria, ha raccontato che ha indossato uniformi di quattro taglie più grandi per la sua corporatura minuta.

Secondo il rapporto, più di 100 militari donne sono morte dall'inizio della guerra nel febbraio 2023, direttamente nei combattimenti o durante l'evacuazione. Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov la scorsa settimana ha spiegato che ulteriori modelli di giubbotti antiproiettile ed elmetti per le donne sono attualmente in fase di test nelle unità di combattimento e il ministero della Difesa ha previsto di ordinarne altri al più presto.

Attualmente in Ucraina ci sono raccolte per affrontare il problema della scarsità delle dotazioni di protezione e di combattimento. Un evento organizzato dall'ente di beneficenza Zemliachky si è concentrato proprio su questo. Il gruppo ha recentemente lanciato una collezione limitata di nuove uniformi progettate specificamente per le donne in guerra. Anche se il fondatore Andriy Kolesnyk ha affermato che Zemliachky attualmente ha i fondi per uniformare solo il 10% delle 9.000 donne che hanno bisogno di divise e anfibi.

«Il nostro paese è costantemente sotto attacco, quindi anche le donne incinte combattono contro gli invasori russi fino al settimo mese di gravidanza - ha affermato Kolesnyk al The Beast -. Al momento ho richieste di uniformi progettate appositamente e altri oggetti importanti da almeno 10 soldatesse incinte. Anche se mancano ancora diversi articoli fondamentali per consentire loro di combattere in maggiore sicurezza».