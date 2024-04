Ucraina, rischio guerra nucleare dopo la distruzione del radar russo? Ecco cosa prevede il decreto di Putin

Gli attacchi di droni contro una stazione radar russa potrebbero portare a un attacco nucleare. A riportare la notizia è Newsweek, secondo il quale l'Ucraina ha oltrepassato una delle linee rosse di Mosca per il potenziale utilizzo di armi nucleari: «L'interruzione delle azioni di risposta delle forze nucleari», secondo la formulazione di un decreto del Cremlino firmato dal presidente Vladimir Putin nel 2020. Secondo le fonti della rivista Usa, lo scorso 11 aprile, i droni ucraini hanno preso di mira il 590° centro separato di ingegneria radio dell'unità militare 84680 nella città di Kovilkino mercoledì. Kovilkino si trova nella Repubblica di Mordovia, a circa 360 miglia dal confine ucraino. Il sito ospita un radar oltre l’orizzonte 29B6 “Container”, che fa parte della rete di ricognizione e allarme rapido della Russia per attacchi aerospaziali, compresi quelli di missili balistici.

L'ATTACCO

Secondo il Newsweek, i risultati dell'attacco dell'11 aprile sono ancora in fase di definizione.

I media ucraini hanno riferito che l'edificio dal quale viene controllato il sito è stato danneggiato durante l'attacco, mentre le autorità russe hanno affermato che due veicoli aerei senza pilota (Uav) erano stati abbattuti. La Pravda ucraina ha citato una fonte anonima dell'intelligence della difesa (Diu) che ha affermato che l'esito dell'attacco è ancora in fase di valutazione. Newsweek ha contattato anche il ministero della Difesa russo e il Cremlino per chiedere un commento. Se le informazioni fossero vere, spiega ancora il Nesweek, gli attacchi avrebbero potuto soddisfare una delle condizioni che determinano la possibilità che la Federazione Russa utilizzi armi nucleari”, come stabilito dal decreto presidenziale del 2020.

Missili Patriot e Samp/T, l'Ucraina li reclama per difendersi dal fuoco russo:​ chi li ha e a cosa servono

IL DECRETO DI PUTIN

Tra le condizioni previste dalla Russia per la valutazione di un attacco nucleare ci sono “la ricezione di informazioni attendibili sul lancio di missili balistici contro i territori della Federazione Russa e (o) i suoi alleati" e “l'uso da parte del nemico di armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa sui territori della Federazione Russa" e (o) i suoi alleati”. Altri criteri, riferisce il Nesweek, sono “l'impatto del nemico sulle strutture statali o militari critiche della Federazione Russa, il cui fallimento porterà all'interruzione delle azioni di risposta delle forze nucleari" e l'aggressione contro la Federazione Russa utilizzando armi convenzionali, quando l’esistenza stessa dello Stato è minacciata”.

ESCALATION NUCLEARE

La minaccia di un’escalation nucleare – attraverso armi nucleari o un disastro in una delle tante centrali nucleari civili nella zona di combattimento – incombe sin dal suo inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Rusia, nel febbraio 2022. Putin e i suoi alti funzionari, riferisce ancora il Nesweek, hanno ripetutamente messo in guardia da una resa dei conti nucleare provocata dal coinvolgimento occidentale nel conflitto, così come hanno fatto i leader alleati, incluso il presidente Joe Biden . Le preoccupazioni più importanti riguardano le testate nucleari tattiche russe destinate all’uso localizzato sul campo di battaglia. Il Cremlino non ha mai tracciato alcuna “linea rossa” tangibile oltre i suoi documenti sulla dottrina nucleare. A marzo, Putin aveva affermato che gli avversari occidentali devono rendersi conto che anche la Russia dispone di armi in grado di colpire obiettivi sul loro territorio, aggiungendo chetutta la situazione rende concreto il rischio di un conflitto con l'uso delle armi nucleari e la distruzione della civiltà.

IL RICATTO

La minaccia di un’escalation nucleare si è rivelata un potente strumento per il Cremlino nel suo tentativo di ostacolare gli aiuti occidentali all’Ucraina e spingere Kiev a concessioni territoriali e politiche. Nonostante tutte le minacce russe, gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato di non aver alcun segnale che Mosca si preparasse a ricorrere alle armi di distruzione di massa in Ucraina. Già nel maggio 2022, il portavoce del ministero degli Esteri russo, Alexei Zaitsev, aveva accusato di bugie deliberate coloro che suggerivano che Mosca potesse usare armi nucleari, aggiungendo: «La Russia aderisce fermamente al principio secondo cui non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e non deve essere scatenata».

La condotta russa, contrariamente alla retorica, è rimasta finora in linea con questo principio. L'Ucraina ha lanciato diversi attacchi in territorio russo che teoricamente raggiungono le soglie previste dalla dottrina nucleare di Mosca, ma il Cremlino non ha mostrato alcuna intenzione di intensificazione. Droni e missili ucraini hanno ripetutamente colpito basi aeree che ospitavano aerei bombardieri con capacità nucleare e preso di mira aerei di allarme rapido, come negli attacchi alle basi aeree di Engels e Dyagilevo in Russia nel dicembre 2022. Kiev ha anche preso di mira navi russe che possono essere armate con missili con capacità nucleare.

Mosca ha generalmente risposto con armi convenzionali e ritirando le forze in posizioni più sicure, invece di intensificare il conflitto. Tuttavia, gli attacchi ucraini a lungo raggio hanno suscitato lamentele da parte dei partner occidentali di Kiev, con grande disappunto degli ucraini che vivono sotto i bombardamenti russi, mentre conducono una difesa faticosa e costosa lungo tutta la linea del fronte. l presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj aveva previsto nell’autunno del 2022 che il suo omologo russo non avrebbe utilizzato armi nucleari per paura della propria morte. «Capisce che dopo l'uso delle armi nucleari non sarà più in grado di preservare, per così dire, la sua vita. Confido in questo», ha detto Zelenskyj di Putin.