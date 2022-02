Ucraina, diretta. Draghi: «Per ora nessun segnale de-escalation». Kiev: «Colpito un asilo dai ribelli, 3 feriti». Il Cremlino: «Situazione esplosiva»

Ucraina, escalation di tensione nella parte orientale del Paese, con scontri fra separatisti filo russi e forze di Kiev scoppiati in diverse località nel Donbass, lungo la linea di contatto. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver dato inizio alle ostilità. Kiev accusa i separatisti di aver bombardato con l'artiglieria pesante un asilo a Stanytsya Luhanska, ferendo tre persone adulte. «La situazione si è velocemente aggravata. Il nemico sta cercando di provocare attività ostili», denuncia invece il canale Telegram dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. «Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti», ha detto invece il premier Mario Draghi al termine del consiglio Ue informale sulla crisi.

Asilo colpito, bimbi salvi per miracolo

L'aula di un asilo, con le pareti colorate e i disegni attaccati ai muri e a terra calcinacci e polvere sopra ai cubi colorati, ai palloni da calcio, ai giochi. Poi il primo piano di un enorme foro sul muro dal quale si vede l'esterno. Sono le immagini diffuse dall'Independent che mostrano gli effetti del colpo di mortaio lanciato contro un asilo di Stanytsia Luhanska, nel Donbass. E spiega chiaramente con la semplice forza delle immagini che i piccoli si sono salvati per miracolo: erano in un'altra stanza, ha spiegato un operatore umanitario al corrispondente dell'Independent, Oliver Carroll.

Mosca: la situazione potrebbe «incendiarsi in ogni momento»

Le 'provocazioni' delle forze ucraine nel Donbass, secondo Mosca, «si sono intensificate nelle ultime 24 ore» e la Russia ritiene che la situazione ai suoi confini potrebbe «incendiarsi in ogni momento», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

La denuncia del Cremlino dei bombardamenti con colpi di mortaio da parte di Kiev segue la denuncia dei ribelli filo-russi dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk: «L'esercito ucraino continua a bombardare infrastrutture e palazzi residenziali» a Donetsk, denunciano i separatisti filo-russi nel Donbass, che affermano di aver risposto al fuoco dei soldati di Kiev. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Stamattina Kiev ha già respinto l'accusa rivolta nella notte dai separatisti. Tutto questo mentre l'Ucraina assiste oggi ad una nuova prova di forza della Russia, con la Casa Bianca che denuncia che Mosca ha aggiunto 7.000 soldati al confine: «Falso l'annuncio del ritiro delle truppe russe». E gli Usa rincarano la dose: Mosca potrebbe lanciare «in qualsiasi momento» un'operazione che funga da pretesto per invadere Kiev. Tutto questo mentre il Cremlino annuncia che il ritiro delle truppe russe dalla Bielorussia durerà settimane.

💥Наслідки «братської любові» 🇷🇺окупантів можете побачити на відео: pic.twitter.com/OARF1ELNbX — Повернись живим (@BackAndAlive) February 17, 2022

Bielorussia, ponte in costruzione al confine con l'Ucraina

Nel frattempo in Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l'Ucraina che potrebbe agevolare l'invasione russa, riporta la Cnn, emittente statunitense che avvisa che ieri sono iniziate maxi-esercitazioni russe nel Mediterraneo. Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina, in quello che alcune fonti della Cnn definiscono un potenziamento delle forze russe e un supporto per un'eventuale invasione puntando verso Kiev. Le attività di costruzione sono monitorate attentamente dall'intelligence e dai dirigenti militari occidentali. Non è chiaro se a operare siano i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.

Biden e Scholz chiedono che la Russia compia «passi concreti di de-escalation», con le sanzioni contro Mosca che potrebbero avere «ripercussioni mondiali», avverte la Fed.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Ucraina, segnali di de-escalation da Putin. Biden: «Ritiro delle truppe non verificato»

Podcast >>> Ucraina, l'entrata nella Nato e l'ipotesi guerra: cosa fa l'Italia

Ucraina, la diretta

Ore 13.53 - «Il bombardamento di un asilo a Stanytsia Luhanska da parte delle forze filorusse è una grande provocazione. E' importante che i diplomatici e l'Osce rimangano in Ucraina, le loro attività di monitoraggio sono un ulteriore deterrente. Abbiamo bisogno di un meccanismo efficace per registrare tutte le violazioni del cessate il fuoco»: lo ha scritto oggi in un tweet il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

Ore 13.53 - La Russia «ha dispiegato forze e capacità sufficienti per lanciare un'invasione a pieno titolo dell'Ucraina con pochissimo o alcun preavviso, ecco perché la situazione è così pericolosa». Lo dice il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine della ministeriale difesa dell'Alleanza, evidenziando che la Nato non conosce le «esatte intenzioni» di Mosca. L'ammasso delle truppe russe non fa parte delle «normali attività», è qualcosa di «minaccioso» che lascia intuire che possono «lanciare un attacco senza alcun preavviso».

Ore 13.51 - «Gli Usa difenderanno, se devono ogni centimetro di territorio della Nato» da un'aggressione russa. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin in una conferenza stampa al termine della ministeriale difesa della Nato a Bruxelles. «Non abbiamo visto nessuna prova di de-escalation», ha ribadito Austin sottolineando che gli Stati Uniti «restano vigili».

Ore 13.50 - Draghi presto a Mosca. «L'obiettivo è ora far sedere al tavolo il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Italia sta facendo il possibile per sostenere questa direzione». Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio Ue informale sulla crisi ucraina. Il presidente del Consiglio italiano ha confermato che è in preparazione una sua missione a Mosca.

Ore 13.49 - «Dobbiamo perseguire la strategia della deterrenza ferma, non dobbiamo mostrarci deboli». Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio Ue informale sulla crisi ucraina.

Ore 13.44 - Draghi: per ora nessun segnale de-escalation russa. «Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti». Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del consiglio Ue informale sulla crisi ucraina.

Ore 13.40 - Gb: Russi usa pretesti per invasione. La ministra degli Esteri britannica Liz Truss in visita a Kiev ha accusato Mosca di preparare pretesti per giustificare un'ipotetica invasione dell'Ucraina. Sul suo profilo Twitter si legge anche: «la Gran Bretagna continuerà a denunciare la campagna di disinformazione della Russia».

Ore 13.19 - Nato: temiamo da Mosca pretesto per attaccare. «Siamo preoccupati che la Russia crei un pretesto per attaccare l'Ucraina». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Ore 13.05 - Zelensky: «Ho informato Michel dei bombardamenti provocatori». «Ho avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Mariupol. L'ho informato sulla situazione della sicurezza e sui bombardamenti provocatori di oggi, in particolare a Stanytsia Luhanska». Lo scrive in un tweet il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, il quale ha aggiunto di aver «ringraziato Michel per l'iniziativa della conferenza dei donatori a sostegno dell'Ucraina».

Ore 12.46 - Kiev: «I ribelli bombardano un villaggio, l'Occidente condanni». «Il villaggio ucraino di Stanytsia Luhanska è stato bombardato con armi pesanti dal territorio occupato del Donbass. Le infrastrutture civili sono state danneggiate. Chiediamo a tutti i partner di condannare rapidamente questa grave violazione degli accordi di Minsk da parte della Russia in una situazione di sicurezza già tesa». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Ore 12.45 - Cremlino: «Il ritiro delle truppe dalla Bielorussia durerà settimane». La Russia «non considera» l'ipotesi di mantenere forze militari in Bielorussia dopo la fine delle esercitazioni militari congiunte prevista il 20, ma il ritiro durerà «settimane»ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Una volta terminata una fase particolare delle manivre, le forze saranno ritirate e torneranno alle loro basi permanenti. È un processo che durerà diverse settimane, non è possibile completarlo in 24 ore», ha aggiunto.

Ore 12.00 - Von Der Leyen: «Speriamo ancora nella pace». Nella crisi ai confini tra Russia e Ucraina «la diplomazia non ha ancora detto l'ultima parola. Abbiamo ancora la speranza che la pace prevalga». Lo ribadisce la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricevendo a Bruxelles il premier ceco Petr Fiala, prima del Consiglio Europeo straordinario sull' Ucraina e del summit Ue-Ua. «Lodo gli sforzi di molti leader europei per una soluzione diplomatica - prosegue - sentiamo che la Russia sostiene di aver ritirato delle truppe, ma non abbiamo visto alcun segno di de-escalation sul terreno finora, al contrario vediamo che l'accumulo di forze continua». «Ora - continua - abbiamo bisogno di questo», di un ritiro concreto e tangibile, «per fidarci delle parole» del Cremlino. «Non abbasseremo la guardia. Siamo pronti: speriamo per il meglio, ma ci prepariamo al peggio», ripete infine.

Ore 11.17 - Kiev: «I separatisti del Donbass hanno colpito un asilo». L'esercito ucraino ha reso noto che le forze separatiste appoggiate dalla Russia nell'Ucraina orientale hanno sparato colpi di mortaio contro un villaggio nella regione di Lugansk, colpendo un asilo. Secondo i militari, non ci sono stati feriti. Lo riporta il Guardian, che pubblica alcune immagini diffuse da ufficiali militari ucraini che mostrano l'asilo danneggiato preso di mira nel villaggio di Stanytsia Luhanska.

Ore 11.10 - Di Maio: lavoriamo per un incontro tra Draghi e Putin a Mosca. «Con il ministro Lavrov stiamo coordinando la data per un incontro tra Draghi e Putin», accettando l'invito del presidente russo al presidente del Consiglio per una visita a Mosca. Lo ha detto il titolare della Farnesina Luigi Di Maio nella conferenza stampa a Mosca con Serghei Lavrov.

Ore 11.00 - Cremlino: situazione può incendiarsi in ogni momento. Le «provocazioni» delle forze ucraine nel Donbass «si sono intensificate nelle ultime 24 ore» e la Russia ritiene che la situazione ai suoi confini potrebbe «incendiarsi in ogni momento». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Ore 10.46 - Mosca: «Oggi la nostra lettera agli Usa, tutti sapranno cosa sta accadendo». «Oggi invieremo la nostra lettera alla parte americana, sarà una lettera pubblica, accessibile all'opinione pubblica. Crediamo sia assolutamente indispensabile che le persone dei nostri Paesi possano avere un'idea precisa di quello che sta accadendo». Lo ha annunciato il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, nella conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della missione italiana a Mosca. «L'opinione pubblica potrà vedere o piegarsi alle menzogne che ora hanno riempito lo spazio mediatico in relazione a quello che avviene in Ucraina, sul confine con la Russia».

Ore 10.27 - Osce: «Bombardamenti multipli nell'Ucraina orientale». L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha registrato nelle prime ore di oggi «episodi di bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell'Ucraina orientale»: lo riporta il Guardian, che cita l'agenzia di stampa Reuters. I separatisti appoggiati da Mosca attivi nella regione hanno accusato oggi l'Ucraina di avere aperto il fuoco quattro volte nelle ultime 24 ore. Un'accusa smentita da Kiev.

Ore 9.40 - Al via l'incontro Di Maio-Lavrov a Mosca. È iniziato a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale è tutto incentrato sulla crisi ucraina. «Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni al confine orientale dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia è che l'Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica - ha detto Di Maio a Lavrov - e si può contare sull'Italia per raggiungere una soluzione diplomatica».

Ore 9.15 - Nato: «Sostegno a Ucraina e Georgia continua». «Il nostro sostegno a Ucraina e Georgia continua». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in apertura del secondo giorno di ministeriale Difesa a Bruxelles.

Ore 8.08 - L'Ucraina respinge le accuse di attacchi a Est con colpi di mortaio. L'Ucraina ha respinto oggi le accuse dei separatisti appoggiati dalla Russia secondo cui l'esercito di Kiev avrebbe lanciato attacchi con colpi di mortaio nell'est del Paese. «Nonostante il fatto che le nostre posizioni siano state colpite con armi proibite, inclusa l'artiglieria da 122 mm, le truppe ucraine non hanno aperto il fuoco in risposta», ha affermato all'agenzia di stampa Reuters durante una conversazione telefonica - secondo quanto riportato online - un addetto stampa dell'Operazione Join Forces ucraina. I separatisti appoggiati dalla Russia nell'Ucraina orientale avevano accusato oggi le forze governative di aver aperto il fuoco sul loro territorio quattro volte nelle ultime 24 ore, affermando che stavano cercando di stabilire se qualcuno fosse stato ferito o ucciso.

Ore 6.20 - Cnn: nuovo ponte in Bielorussia per l'invasione russa. Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina, in quello che alcune fonti della Cnn definiscono un potenziamento delle forze russe e un supporto per un'eventuale invasione puntando verso Kiev. Le attività di costruzione sono monitorate attentamente dall'intelligence e dai dirigenti militari occidentali. Non è chiaro se a operare siano i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.

We stand firm with Ukraine.



Diplomacy has not yet spoken its last words.



The Transatlantic community has for a long time not been so united.



And our call on Russia is crystal clear: do not choose war.



→ https://t.co/sISuHBjvF6 pic.twitter.com/WXkHfqA5QC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022