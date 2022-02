Crisi Ucraina, "fine esercitazione" per i carri armati russi: le immagini del ritiro attraverso il Ponte di Crimea

Il Ministero della Difesa della Russia mostra i carri armati che tornano dal poligono di tiro attraverso il Ponte della Crimea vicino a Kerch. Il 15 febbraio le unità dei distretti militari occidentali e meridionali hanno iniziato a tornare dalle esercitazioni alle loro basi su rotaia e su strada, come affermato da un funzionario del ministero della Difesa russo in merito alla crisi in Ucraina.