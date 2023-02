Ucraina, Children of war, il portale che traccia il destino dei 16 mila bimbi deportati in Russia per essere rieducati e dei 461 deceduti

461 bambini morti, 927 feriti gravemente, 349 dispersi, 16221 deportati, 307 ritornati alle famiglie di origine. E' un computo terrificante quello che viene aggiornato giorno dopo giorno dalla polizia e dalla procura ucraina, ora disponibile sul sito creato dal governo di Kiev grazie ai fondi del governo canadese. E' lo specchio deformato del conflitto, quello che annienta i più piccoli e che nessuno vorrebbe leggere mai, specie se tutto questo avviene nel cuore dell'Europa. Secondo Children of war purtroppo le cifre reali sono probabilmente più alte, poiché i dati provenienti dai territori occupati o dalle aree con ostilità in corso non possono essere confermati o sono al momento inaccessibili.

Il 27 febbraio, la Commissione europea e la Polonia hanno annunciato un'iniziativa congiunta volta a localizzare i bambini ucraini rapiti dalle truppe russe nei territori occupati. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno delle Nazioni Unite e mira a raccogliere prove che aiutino a localizzare i bambini ucraini che sono stati portati illegalmente in Russia, nonché ad accusare coloro che li hanno rapiti. Il trasferimento da parte della Russia di migliaia di bambini dall'Ucraina è "probabilmente la più grande deportazione forzata della storia moderna", ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.



«Il crimine più agghiacciante è che la Russia ruba i bambini ucraini», ha detto Kuleba in un video messaggio nel giorno di apertura della sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, dove si stanno affrontando i presunti crimini di guerra della Russia in Ucraina. «Questo è un crimine genocida», ha aggiunto.

Secondo un rapporto sostenuto dagli Stati Uniti e pubblicato all'inizio di febbraio, la Russia ha detenuto almeno 6.000 bambini ucraini in siti in Crimea e in Russia, il cui scopo principale sembra essere la rieducazione politica. In pratica una specie di lavaggio del cervello, la de-ucrainizzazione per essere riprogrammati in chiave russofona. I ricercatori dell'Università di Yale hanno identificato almeno 43 campi e altre strutture in cui sono stati detenuti bambini ucraini, che facevano parte di una "rete sistematica su larga scala" gestita da Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Sul sito è possibile vedere la scheda di ogni bambino e la ricerca è possibile inserendo il cognome del piccolo. Il tracciamento del destino dei piccoli appare immediato. Per quasi cinquecento minori appare la data della morte, quasi sempre a causa di bombardamenti.