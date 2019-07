Turista inglese 25enne precipita in un burrone: il corpo individuato dopo una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elizabeth Orchard, 25enne britannica, era un’ambientalista convinta e amava immergersi nella natura: per lei era normale affrontare lunghe passeggiate da sola, ma da quell’escursione nel Parco Nazionale Yanachaga-Chem Illen, in Perù, non è mai più tornata. A dare l’allarme quando è scomparsa sono stati sua sorella Catherine e suo cognato con cui era partita: di lei sembrava essersi persa qualunque traccia. Fino allo scorso sei giugno, quando il suo corpo è stato trovato in fondo a un burrone. Adesso a identificare il corpo è stato Rupert Orchard, il padre della ragazza, che con il cuore a pezzi ha identificato il corpo della figlia, ritrovato dopo una snervante ricerca andata avanti oltre una settimana.Elizabeth è morta dopo essere precipitata per diversi metri riportando una serie di fratture che si sono rivelate fatali. Adesso gli abitanti nel villaggio di Grateley, vicino ad Andover, nell'Hampshire, sono sotto choc. La famiglia, distrutta dal dolore, è andata in Cornovaglia presso alcuni parenti, ma nel paese tutti hanno voluto ricordare quella ragazza capace di scaldare il cuore di tutti con un sorriso.«Quello che è successo è terribile - ha detto un vicino di casa - Era in vacanza con la sorella e il cognato quando è scomparsa. Era adorabile. Raccontava a tutti del suo impegno per salvare l’ambiente». Il reverendo Gil Gilks ha aggiunto: «Da quando abbiamo appreso di questa tragedia, noi, come comunità, la ricordiamo nelle nostre preghiere. Gli abitanti del villaggio la conoscevano molto bene, sono tutti ovviamente molto tristi».