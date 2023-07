Guarda il panorama con un'amica, si sbilancia e cade nel burrone: l'imprenditore Dario Lena muore a 57 anni

VALLE AGORDINA (BELLUNO) - Era tanto tempo che doveva portarla al "Belvedere" come viene comunemente chiamata un'area attrezzata con panchine, in comune di La Valle Agordina nel Bellunese, da dove si vede tutto il paese. Ma proprio quel punto del suo comune natale, che conosceva come le sue tasche e dove era andato tantissime volte, lo ha tradito. Dario Lena, 57 anni, imprenditore molto noto nel Bellunese e non solo, titolare della "Ecologica Lena" ditta di autospurghi che operava in tutta la provincia, era seduto su una panchina chiacchierando con quella amica trevigiana, di Valdobbiadene che era di fronte a lui: all'improvviso si sarebbe sbilanciato all'indietro, cadendo di schiena nel burrone sottostante. Che non è delimitato da alcuna staccionata. È precipitato di sotto per 50 metri, cadendo prima nel vuoto da un salto di roccia per 20 e ruzzolando per altri 30: non ha avuto scampo è morto sul colpo.

Si tuffa in mare per salvare due ragazzini e muore annegato: Vito Bugliarello aveva 35 anni

L'ALLARME I due amici erano saliti prima in auto e poi a piedi, raggiungendo i circa mille metri di altitudine della località di Spiz de le Cole, sopra la frazione di Cancellade, alle pendici del Monte Celo.

Selfie in montagna: studente di 18 anni precipita da 500 metri e muore sul colpo

IL RECUPERO «Purtroppo - spiega il soccorso alpino in una nota - non è stato possibile che constatare il decesso. Una squadra di nove soccorritori è quindi scesa tra la vegetazione, ha imbarellato la salma e ha provveduto al suo recupero, sollevandola fino alla strada sterrata con il supporto di un argano, per poi affidarla al carro funebre». Non è stato facile per quei volontari della montagna, guidati dal capostazione del Cnsas di Agordo, Diego Favero, recuperare l'amico Dario. L'imprenditore era noto e stimato da tutti e ha fatto tanto per la comunità. Anche lo stesso sindaco di La Valle Agordina, Ezio Zuanel, ha seguito passo passo le operazioni: «Il fatto è successo proprio sopra casa mia. Dario era un amico, un paesano e un vicino di casa. Alla sua famiglia le condoglianze di tutta la comunità». Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, ma non ci sarebbero ombre su quanto accaduto: una tragica fatalità. L'ennesima che la vita aveva messo davanti a Dario. Lui che ne aveva superate tante di prove, questa volta non ce l'ha fatta: a 8 anni aveva perso il braccio risucchiato nel cardano di un trattore, poi uno dei fratelli. Si era sempre rialzato ed era riuscito a creare con il fratello Angelo un'azienda orgoglio di tutti.

ALTRI INCIDENTI Anche quella di ieri è stata una giornata di superlavoro per il soccorso alpino. L'episodio più grave verso le 15.45. Un uomo è stato colto da malore non distante dal rifugio Padova: 55 anni, di Cordignano (Treviso), stava rientrando da un'escursione quando si è accasciato al suolo. È stato rianimato a lungo, prima dai presenti con l'aiuto del gestore del rifugio e poi dai sanitari. Quindi è stato trasportato all'ospedale di Treviso.