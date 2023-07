Precipita in montagna: parrucchiere di Avezzano muore durante la vacanza in Val Badia

Un parrucchiere di Avezzano, Cristian Marchionni, 50 anni, è morto mentre era in vacanza in Trentino. Il turista abruzzese è stato vittima di un incidente in montagna in val Badia, in Alto Adige. L'uomo si trovava sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta della neve. Durante un passaggio esposto, è precipitato per una decina di

metri su un nevaio, che però non ha retto il peso e l'uomo è così finito nelle gelide acque sottostanti. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, con la Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Il medico d'urgenza ha tentato inutilmente di rianimarlo sul posto. La notizia della morte di Marchionni, noto parrucchiere, è stata accolta sui social con incredulità da amici e clienti. Via vai di perenti e amici davanti al negozio di Marchionni per lasciare un fiore e dire una preghiera.