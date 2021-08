Turismo, la nuova missione estrema: viaggi sul Polo Nord in dirigibile. Si parte nel 2024

Dopo i viaggi nello spazio presto potrebbe arrivare un'altra esperienza turistica estrema: quella dei viaggi al Polo Nord a bordo di un dirigibile. La compagnia svedese Ocean Sky Cruises ne offrirà soluzioni di lusso a partire dal 2024. Le prenotazioni sono aperte, ma il prezzo è di 232.845 dollari per una cabina di due persone.

I dirigibili, che ebbero una particolare popolarità a cavallo tra la metà dell'Ottocento e primi del Novecento, vennero poi subito sostituiti dai velivoli ad ala fissa. Dieci anni fa, la società britannica Hav (Hybrid Air Vehicles) ne sviluppò uno di nuova generazione all’interno di un programma di ricerca militare degli Stati Uniti. Il Pentagono, infatti, voleva sfruttarli per sostenere le proprie truppe in Afghanistan. Ma nel 2012 cambiarono le priorità e il piano Usa tramontò.

