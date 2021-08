Turismo spaziale, la Virgin Galactic riapre le prenotazioni: prezzi raddoppiati, ma Branson regala 2 biglietti. 4 italiani in volo a settembre: chi sono

Venerdì 6 Agosto 2021, 03:45

Volete diventare astronauti e non avete ancora prenotato con Virgin Galactic, la compagnia di Richard Branson che l'11 luglio ha vinto sul filo di lana la gara con Jeff Bezos di Amazan e Blue Origin per il lancio della nuova era del turismo spaziale? Ahi ahi ahi, la questione si complica se non siete fra gli oltre 600 facoltosi e pazienti terrestri che non hanno già versato dai 200mila a 250mila dollari. Fra loro anche tre italiani, oltre a star come Leo DiCaprio e Lady Gaga che a partire dall'anno prossimo raggiungeranno quota 85 chilometri durante un volo di un'ora e quarto con una decina di minuti dedicati a fluttuare nella cabina panoramica: sopra il nero assoluto dello spazio puntellato di stelle, sotto un terzo della Terra con la sua curvatura.

Ieri la Virgin Galactic ha annunciato di avere riaperto le prenotazioni che erano state bloccate nel 2014 dopo l'incidente causato da un errore di manovra che costò la vita all'astronauta-pilota Michael Alsbury, mentre il copilota Peter Siebold riuscì a salvarsi con il paracadute. Successivamente il programma, avviato nel 2003, ha conosciuto accelerazioni e stasi, ma finalmente l'11 luglio il primo turista della nuova era - ovvero lo stesso Richard Branson - ha fatto ripartire il conteggio fermo a 7 persone che dal 2001 al 2009 soggiornarono sulla stazione spaziale internazionale al costo, a testa, di almeno venti milioni di dollari. A portarlì lassù la Nasa e Roscosmos, agenzie quindi nazionali, mentre adesso lo spazio è teatro delle astronavi di privati quali Branson, Bezos e, il più avanti di tutti, Elon Musk con SpaceX.

Conquistate le ali da astronauta, Branson, al settimo cielo, ha annunciato di voler democratizzare l'accesso allo spazio “perché chi riesce a fare l'esperienza di un volo spaziale (in questo caso tecnicamente suborbitale, ndr) diventa una persona migliore", che è poi ciò che hanno sempre detto le 586 (67 le donne) che dal 1961 ad oggi sono diventate astronauti, cosmonauti e taikonauti. Così ha intanto offerto due biglietti gratuiti a cui aderirà alle iniziative della compagnia di fundraising Omaze. Nel video lo stesso magnate-esploratore vi spiega come fare, anche se per ora l'Italia pare tagliata fuori dall'offerta.

E gli altri, compresi gli 8mila che nel frattempo hanno comunque verstao una minicaparra di mille dollari in attesa che la biglietteria dello spazioporto America nel deserto del New Mexico (e in futuro anche quello di Grottaglie, Taranto) riaprisse lo sportello? Da ieri i candidati sanno che la toccata e fuga nello spazio d'ora in poi costerà 450mila dollari a testa. Poi saranno annunciati anche i prezzi per coppia, per famiglia e per gruppi (fino a 6 passeggeri per volo).

Paolo Ricci Bitti