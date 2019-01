Ragazzo si lancia dalla nave da crociera, in un video il volo di oltre 30 metri

Una bravata che gli è costata cara. Un giovane di 27 anni si è lanciato dall'undicesimo ponte della nave da crociera Symphony of the Seas della Royal Caribbean, un gigante lungo di 362 metri e alto 72. In un video caricato su Instagram il volo di oltre 30 metri nelle acque blu delle isole Bahamas. Il protagonista è Nick Nayden che si è fatto filmare dai suoi amici per ottenere un video virale.

Nelle immagini si notano i ragazzi ridere e scherzare mentre lui in maniera goffa si tuffa nel vuoto. Il giovane è sopravvissuto al lancio anche se ha raccontato di non esser riuscito a muoversi per tre giorni consecutivi in seguito all'impatto con l'acqua.

La sua vacanza tuttavia è finita in quel momento. Come ampiamente prevedibile, la Royal Caribbean ha deciso di cacciarlo dalla crociera imponendo lo sbarco immediato del ragazzo dalla nave e facendo scattare il bando a vita da ogni mezzo della compagnia.

