«Trump indagato per spionaggio»: rivelazione dei media Usa dopo perquisizione Fbi nella sua villa

Donald Trump è indagato per spionaggio dall'Fbi. Lo rivela "Politico", dopo aver preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell'ex presidente in Florida. Nel testo del mandato, sempre secondo il portale specializzato, si leggerebbe che gli agenti indagano sulla possibilità di violazioni della legge sullo spionaggio.

