Trump, l'Fbi perquisisce la sua villa in Florida

«La mia bella casa, Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell'Fbi», ha scritto Trump in una nota inviata alla Cnn rivelando che i federali hanno anche «fatto irruzione nella mia cassaforte».

La cassaforte perquisita dagli agenti dell'Fbi si trova nello studio dell'ex presidente degli Stati Uniti. Lo rivela la Cnn. La notizia avvalorerebbe l'ipotesi che gli agenti federali stessero cercando documenti classificati che Trump avrebbe portato via dalla Casa Bianca alla fine del suo mandato. Secondo l'ex portavoce Stephanie Grisham, l'ex presidente «non gestiva correttamente i documenti riservati. L'ho visto passare in rassegna i documenti, buttarne via alcuni, strapparne altri e metterne in tasca altri ancora». La perquisizione nella residenza di Mar-a-Lago è iniziata attorno alle 10 di mattina di lunedì (le 16 in Italia) ma la notizia è stata diffusa solo in serata dallo stesso ex presidente.

Un «attacco dei Democratici della sinistra radicale che disperatamente non vogliono che mi candidi alla presidenza nel 2024». Così l'ex presidente americano Donald Trump ha descritto la perquisizione condotta dalla Fbi nella sua villa a Palm Beach in Florida. «Niente di simile è mai successo prima a un presidente degli Stati Uniti», ha detto Trump in una nota. «Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso nella mia casa non era necessario né appropriato», ha aggiunto, sottolineando che «hanno persino fatto irruzione nella mia cassaforte!». Una fonte di alto livello vicina a Trump citata da Cbs News ha parlato di raid «espressamente politico».