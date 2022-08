Usa, uomo armato cerca di entrare nella sede dell'Fbi a Cincinnati: la sparatoria e poi l'inseguimento

Una persona armata ha cercato di entrare nella sede dell'Fbi a Cincinnati, in Ohio, prima di scappare e far perdere le sue tracce. «Alle 9 del mattino un individuo armato ha cercato di entrare nell'edificio dell'Fbi. Dopo che è scattato l'allarme e gli agenti speciali sono stati attivati, l'uomo è scappato verso nord», afferma l'ufficio dell'Fbi di Cincinnati.

Entrambe le corsie in direzione nord e sud della I-71 sono chiuse tra la State Route 73 e la State Route 68 appena oltre il confine della contea di Clinton per attività di polizia, riportano i siti online locali.

Secondo la Clinton County Emergency Management Agency, c'è stata una sparatoria tra le forze dell'ordine e il sospettato. Non hanno detto se qualcuno è stato colpito o ferito.

L'uomo poi ha guidato una Ford Crown Victoria bianca fino alla contea di Clinton, dove è iniziata la situazione di stallo. Indossa un'armatura, ha detto l'EMA della contea di Clinton.

