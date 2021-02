Trump, l'accusa al processo per impeachment: «La sua responsabilità sull'assalto al Congresso è inequivocabile»

Nessun dubbio: la «responsabilità individuale» di Donald Trump per gli eventi del 6 gennaio che hanno portato all'assalto del Congresso di Capitol Hill «è inequivocabile»: lo affermano i manager che rappresenteranno l'accusa nel corso del processo per impeachment dell'ex presidente americano che vedrà il via la prossima settimana.

APPROFONDIMENTI USA Trump, lo sciamano Jake deluso per non aver ottenuto la grazia:... LE MOSSE Donald Trump saluta ma punta al nuovo partito (e i repubblicani... WASHINGTON Biden-Harris, il giuramento a Capitol Hill - Foto-racconto USA Biden, inauguration day. Da Lady Gaga a JLo i vip arrivano a Capitol... MONDO Fermò gli estremisti pro-Trump: in arrivo la medaglia... USA Impeachment contro Donald Trump, Camera Usa riunita WASHINGTON Jake Angeli, lo "sciamano", rifiuta il cibo in carcere. La... USA Trump non si pente: «Impeachment ridicolo». Ivanka lo...

Trump, lo sciamano Jake deluso per non aver ottenuto la grazia: «Mi ha tradito, ora parlo io»

Donald Trump saluta ma punta al nuovo partito (e i repubblicani tremano). La carta Ivanka

Trump «ha minacciato il sistema costituzionale istigando la rivolta e la sua condotta deve essere dichiarata inaccettabile nei termini più chiari e assoluti», affermano i manager, sottolineando come all'ex presidente «dovrebbe essere vietato di ricoprire futuri incarichi pubblici».

Inauguration Day, il nero funereo dei Trump, le stelle e strisce dei Biden: i costosissimi outfit della giornata

Usa, assalitori di Capitol Hill volevano uccidere membri del Congresso. Jake Angeli chiede la grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA