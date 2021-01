Jake Angeli chiede la grazia. Il suo legale: «Ha solo ascoltato i messaggi di Donald Trump»

Jake Angeli, lo «sciamano di QAnon», chiede grazia a Donald Trump. E lo fa per mezzo del suo avvocato, Albert Watkins, secondo cui Chansley - questo il vero nome del «vichingo» - si è recato a Capitol Hill per rispondere all'«invito» del presidente Trump a protestare contro l'elezione di Joe Biden alla presidenza Usa. «Il mio cliente aveva sentito le parole spesso ripetute del presidente Trump», ha sottolineato Watkins. Che poi ha aggiunto: «Le parole e l'invito di un presidente dovrebbero significare qualcosa. Dato il modo pacifico e compiacente in cui il signor Chansley si è comportato, sarebbe appropriato e onorevole - per il presidente - perdonare il signor Chansley e altri individui simili e pacifici che hanno accettato l'invito del Presidente con intenzioni onorevoli».

Lawyer of Arizona man wearing horns during U.S. Capitol riots asking President Trump for pardon https://t.co/SiWzRGTfUs #abc15 pic.twitter.com/tfxzzifTRD — ABC15 Arizona (@abc15) January 15, 2021

Inoltre, precisa il legale, oltre a non avere precedenti Chansley è «un americano; ha servito con onore nell'esercito e ha storia criminale zero. È un amante della natura, pratica abitualmente la meditazione è un praticante attivo dello yoga, e mangia solo cibo biologico. Ha preso sul serio gli innumerevoli messaggi del presidente Trump». Una richiesta rafforzata dal fatto che - a detta dell'avvocato - Jake Angeli non ha mai preso parte agli scontri, e in seguito ha obbedito alle direttiva impartite dalle forze dell'ordine locali. Ad oggi Jake Angeli è accusato di occupazione e permanenze in un edificio o terreno «limitato senza legittima autorità», e di ingresso violento e condotta disordinata a Capitol Hill. Negli scontri hanno perso la vita 5 persone, fra cui un poliziotto.

