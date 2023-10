Il treno sbaglia percorso, i parlamentari europei finiscono a Disneyland invece che a Strasburgo

Dovevano andare a Strasburgo ma si sono ritrovati a Disneyland. Avventura bizzara per centinaia di eurodeputati e funzionari europei che si sono ritrovati per sbaglio nel parco divertimenti di Parigi. Il macchinista del treno su cui viaggiavano, infatti, ha semplicemente sbagliato strada. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo e perché oggi c'è stato abbondante materiale per chi a volte si prende gioco della scarsa rilevanza di Bruxelles paragonandola a.... Topolinia.

When the special train Brussels-Strasbourg takes the wrong turn and goes towards Disneyland Paris. #truestory pic.twitter.com/nAGkIkj8Jc — DG MEME 🇪🇺 (@meme_ec) October 16, 2023

Treno deviato, gli europarlamentari si ritrovano a Disneyland

I passeggeri erano partiti dalla stazione di Brussels Midi, il treno ha lasciato l'aeroporto Charles de Gaulle e si è diretto a Marne la Vallée Chessy, dove si trova Disneyland causando un ritardo di 45 minuti.

L'eurodeputata olandese Samira Rafaela ha postato una foto su X (ex Twitter) scrivendo "Team Disneyland" mostrando la carrozza del treno in cui viaggiava con il collega Mohammed Chahim. «Non siamo riusciti a uscire, purtroppo», ha detto a Politico un funzionario dell'UE aggiungendo che poteva vedere la parte superiore delle montagne russe Space Mountain durante la breve fermata.

Hundreds of MEPs and European Parliament officials hopped on a train today headed to Strasbourg.



They ended up at Disneyland.



This is not a joke.



🔗 https://t.co/320vPRUBsU pic.twitter.com/5szMOHlQHE — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 16, 2023

Un assistente parlamentare sul treno, Emmanuel Foulon, ha scherzato sul fatto che il Parlamento dovrebbe ora adottare lo slogan della Disney: «Dove i sogni diventano realtà».

In pratica le ferrovie francesi (Sncf) hanno deviato il percorso del treno che doveva portare parlamentari e assistenti alla Plenaria dell’eurocamera.

Così invece di Strasburgo la dstinazione è stata Disneyland a Parigi.

Ogni mese il Parlamento Ue organizza treni speciali per permettere a deputati, assistenti e funzionari di viaggiare tra Bruxelles e Strasburgo. La doppia sede dell'istituzione europea compotta questa spola regolare. E però oggi è accaduto questo esilarante fuori programma. Durato poco, si intende. I parlamentari, gli staff e i funzionari non hanno avuto il tempo per incontri bilaterali con Pippo, Topolino e nemmeno con Paperino. Tutti ripartiti per Strasburgo.