Disneyland Paris, un sogno a cinque stelle: il 25 gennaio 2024 riaprirà il Disneyland Hotel

Il lusso che incontra il sogno e diventa magia: c’è sempre stato un luogo a Disneyland Paris, appena prima di immergersi nell’atmosfera senza tempo di Main Street, dove sentirsi principi e principesse Disney insieme agli iconici personaggi più famosi. Tra siepi colorate e fiori in armoniosa sequenza, chiunque abbia visitato il parco ha scattato almeno una foto davanti a questa scintillante “fortezza” dai toni rosa pastello, da qualche tempo teatro di una grandiosa ristrutturazione. Ora, finalmente, arriva la data ed è quella del 25 gennaio 2024, quando riaprirà il Disneyland Hotel, il cinque stelle dove chiunque sogna di soggiornare, condividendo i chilometrici corridoi con Cenerentola, Frozen o persino con l’indomabile Vaiana.

Un vacanza speciale tra ristoranti chic: ecco il nuovo concetto di regalità Disney

Design innovativo e architettura raffinata, sono due dei nuovi must del Disneyland Hotel, risistemato e ripensato in ogni suo centimetro, con una spettacolare hall e lussuose camere. 487 stanze e suite, 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 suite Principesca e 1 Suite Reale: tutti gli ambienti oggi sono stati rinnovati unendo comfort moderni ed eleganza. La tradizione della narrazione Disney si ritrova ovunque e viene celebrata anche nelle opere d’arte e nell’arredamento.

"Questa riapertura segna un nuovo capitolo per Disneyland Paris, che continua a guidare l'industria europea del turismo con la sua miscela unica di narrazione coinvolgente e ospitalità di livello mondiale,” ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris."Siamo entusiasti di svelare il nuovo Disneyland Hotel, una struttura a cinque stelle unica nel suo genere che celebra la regalità e l’amata narrazione Disney. Il nostro impegno verso l'innovazione e un'esperienza impareggiabile per gli Ospiti rimane costante, non vediamo l'ora di dare il benvenuto a tutti in uno degli hotel più coinvolgenti d'Europa.”

Un viaggio a cinque stelle

Varcata la soglia di ingresso si potrà entrare letteralmente a far parte delle più belle storie Disney, portando nel cuore dei momenti indimenticabili che si uniranno alle esperienze vissute all’interno del parco tematico. Del nuovo progetto fanno parte hall, ristoranti, bar e lounge, insieme a un programma di intrattenimento unico.

Servizi esclusivi, vantaggi da Vip e un hotel dentro l’hotel

Quella all’interno del Disneyland Hotel sarà innanzitutto un’esperienza immersiva, grazie al lavoro di squadra dei Walt Disney Imagineering Paris e alla loro collaborazione con i migliori fornitori e artigiani di tutta Europa. Il concetto è quello di rendere omaggio sia alle storie regali Disney che ai maggiori monumenti europei, come il Castello di Versailles o il Neuschwanstein Castle. Gli Ospiti che soggiornano nel The Castle Club – un esclusivo hotel dentro l’hotel, avranno dei vantaggi particolari, come l’ascensore privato e un’area check-in dedicata. E, ancora, un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nel Castle Club Lounge. Saranno molti di più gli spazi a misura di bambino, come Royal Kids Club, dove saranno immersi nella Magia della realtà aumentata o potranno concedersi il Sogno Regale e trasformarsi nel loro reale Disney preferito con l’aiuto di acconciature, vestiti speciali, accessori e un pizzico di Magia. A fine giornata, poi, le famiglie potranno rilassarsi nella Disneyland Hotel Spa by Clarins o preferire una sessione relax in uno spazio dedicato. In più, tutti i ristoranti, bar e lounge dell’hotel offriranno dolcetti per bambini e squisiti dolci a tema. Ogni elemento sarà impeccabile grazie al Cast Members (impiegati Disney) impeccabilmente formati e accuratamente selezionati in tutto il Resort e non solo. Per questo non mancherà un Royal Greeter che accoglierà i visitatori dal momento in cui metteranno piede in hotel, insieme a un Concierge dedicato pronto ad esaudire ogni loro esigenza. Uno Story Keepers sarà a disposizione degli Ospiti per illustrare tutte le curiosità dell’hotel.

Disneyland Hotel e non solo: Disneyland Paris continua a stupire e a rinnovarsi

L’evoluzione di Disneyland Paris continua e dopo il restauro del Castello della Bella Addormentata nel Bosco, l’apertura dell’area Avengers Campus e l’imminente Land a tema Frozen, punta anche sui suoi 7 hotel, da 2 a 5 stelle e ambientazioni tematizzate, per un totale di più di 5.700 camere. Nel 2021 è stato aperto il Disney Hotel New York - The Art of Marvel dove gli ospiti possono interagire con i Supereroi Marvel o osservare le più grandi collezioni di opere d'arte Marvel al mondo, uno spazio creativo per i più piccoli chiamato Marvel Design Studio e la Hero Training Zone, un campo all'aperto con aree dedicate a una varietà di attività sportive.

La storia del Disneyland Hotel: ieri e oggi

Realizzato per la grande apertura del Resort nel 1992, il Disneyland Hotel ha dominato l'ingresso del Parco Disneyland fin dall'inizio. La sua elegante facciata vittoriana non è mai passata inosservata e la vista che offre sul Castello della Bella Addormentata o su Fantasia Gardens, oltre al facile accesso al Parco Disneyland e un servizio impeccabile, lo hanno reso il sogno di tutti.

Nel nuovo hotel il soggiorno celebrerà le storie dei personaggi più noti come La Bella Addormentata nel Bosco, La Spada nella Roccia, Vaiana fino a Frozen e Raya, in un mix tra immaginazione creativa ed esperienza tecnica.

Un soggiorno al Disneyland Hotel: gli ambienti

La Hall

Ispirata alle biblioteche dei castelli francesi famosi in tutto il mondo, tra materiali preziosi come avorio e oro. All’ingresso ci sarà un monumentale monumentale lampadario in cristallo di Boemia che raffigura il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Da qui si innalzerà un raffinato nastro di luce che sale fino al soppalco in legno e marmo, dove 15 vetrine espongono libri e pergamene che evocano le storie regali Disney. Un vero capolavoro realizzato nella Repubblica Ceca da un esperto di vetreria che combina la più alta qualità del cristallo di Boemia con le tecnologie all'avanguardia del XXI secolo. Appena varcata la soglie, la Troupe Royale Disney, un allegro duo di comici, si esibirà in canti o racconti reali interattivi a volte insieme a un personaggio Disney.

Stanze e Suite che raccontano le storie regali Disney

In ogni camera, non mancheranno opere d'arte che ispirano i sogni e celebrano in ogni dettaglio i momenti indimenticabili delle storie regali Disney. Tutti i bagni offriranno spazi di relax che traggono ispirazione dai film d'animazione Disney come La Sirenetta o Biancaneve e i Sette Nani.

Camere Superior (346 in totale, fino a 40,7 mq)

I toni scelti per le camere sono quelli del blu e dell'argento con esclusive opere d'arte che raffigurano momenti di uno degli 11 film d'animazione classici e contemporanei Disney: Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, La Bella Addormentata, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio, Rapunzel, Frozen e tante altre. Tra gli elementi di design e arredamento accuratamente selezionati, la cornice dorata dello specchio ricorda i capelli d'oro di Rapunzel o la lampada magica di Aladdin. In più sono presenti una TV Ultra HD e un elegante portagioie che offre tutto il necessario per un the o caffè.

Camere Deluxe (82 in totale, fino a 40,7 mq)

Le camere Deluxe trasportano gli Ospiti all’interno delle undici storie reali dei Classici Disney. Al loro interno un letto a baldacchino con un soffitto illuminato e opere d'arte esclusive I colori sono tenui e perlati.

Il Castle Club - un hotel esclusivo all'interno dell'hotel

Situato agli ultimi due piani, offre la discrezione di un ascensore privato, un'area dedicata al check-in e tutti i nuovi servizi di lusso aggiornati oltre alla colazione esclusiva in compagnia delle Principesse Disney.

Camere Castle Club (41 in totale, fino a 42 mq)

Qui gli Ospiti saranno immersi a 360° nei famosi cartoni Disney con un accesso esclusivo al Castle Club.

16 Suite Signature, 1 Suite Principesca, 1 Suite Reale

Le 16 Signature Suite, la Suite Principesca e la Suite Reale, che fanno parte dell'offerta del Castle Club sono ispirati ai classici reali Disney con la presenza di cabine armadio e ampie vasche da bagno termali.

Signature Suite La Bella Addormentata (3, fino a 90 mq)

Trasportando gli ospiti nel tardo Medioevo con le sue pareti in pietra, le colonne, gli archi, le rifiniture in legno e colori rossi e blu intensi, questa suite presenta creazioni decorative tratte dal classico Disney La Bella Addormentata nel Bosco. In primo piano la presenza dell’elegante vestito di Aurora che cambia magicamente colore in base ai desideri delle sue amiche fate.

Suite Cinderella Signature (3, fino a 90 mq)

Con un design ispirato alla casa di Cenerentola, presenta mobili e materiali eleganti con una palette di colori tenui: rosa nella camera da letto, blu e avorio nel soggiorno. Tra le particolarità, il camino, l'abito da ballo cucito dai suoi amici animali o la famosa scarpetta di cristallo che si illuminerà magicamente.

Suite Rapunzel Signature (4 fino a 60 mq)

Qui spiccano elementi in legno e palette dai colori caldi che includono sottili accenni di viola. Molti elementi unici della storia di Rapunzel prenderanno vita, come il fiore Sundrop che lascia trasparire il suo potere in tutta la stanza.

La Bella e la Bestia Suite Signature (3, fino a 90 mq)

Queste suite immersive trasporteranno gli Ospiti nel magnifico castello della Bestia con un'ampia esposizione di libri e materiali caldi ed eleganti e la mistica Rosa Incantata illuminerà la stanza.

Frozen Suite (3, fino a 90 mq)

La calda atmosfera ispirata agli interni scandinavi è impreziosita da disegni e motivi caratteristici di Arendelle, tra cui il fiore di croco, il suo emblema ufficiale che simboleggia la rinascita e la primavera. Bella la finestra che si affaccia su un fiocco di neve che scintilla magicamente per tutto l'anno.

Suite principesca La Bella e la Bestia (1, 116 mq)

Qui si entrerà nella rivisitazione del live action de La Bella e la Bestia tra sontuosi arredi barocchi.

Suite Reale Frozen (1, 206 mq)

Nella Royal Suite gli Ospiti saranno trasportati nel Palazzo di Ghiaccio della Regina Elsa in cima alla Montagna del Nord di Frozen, dove la camera da letto, il soggiorno, il bagno, la cucina e la sala da pranzo saranno tutti decorati con un turbinio di magia di ghiaccio. Per finire, questa suite unica nel suo genere offre un balcone che si affaccia sul Parco Disneyland con una vista mozzafiato sull'iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Il Royal Kids Club

Il club è stato progettato come una biblioteca magica dove i bambini partecipano a emozionanti esperienze interattive e di realtà aumentata e si potrà prenotare un incontro reale Disney per posare accanto a una Principessa Disney come Biancaneve, Jasmine o Ariel, immortalando ricordi magici indimenticabili in un ambiente intimo ed elegante.

Il Disneyland Hotel metterà a disposizione un servizio di nursery gratuito per i bambini dai quattro agli undici anni, supervisionato da Cast Members (impiegati Disney) professionisti per un massimo di due ore.

My Royal Dream, Styling reale personalizzato

Cast Members (impiegati Disney) lavoreranno come stilisti personali, trasformando bambine e bambini in eleganti principesse o cavalieri splendenti grazie alla magia del trucco, delle acconciature, dei costumi e degli accessori. Si tratta di servizi a pagamento che offrono pacchetti diversi per bambini e adulti, con costumi disponibili solo per chi ha dai tre ai quattordici anni. Questa esperienza si conclude con uno shooting fotografico, che include una stampa fotografica di alta qualità e una cornice.

Cibo e bevande per i piccoli Ospiti

Per i bambini ci saranno menu curati, i ristoranti Royal Banquet e La Table de Lumière pronti a servire deliziose prelibatezze tradizionali francesi rivisitate e ispirate ai Personaggi Disney. I piccoli Ospiti potranno anche rilassarsi al Fleur de Lys Bar, dove esperti mixologist preparano deliziosi mocktail, oltre a un'ampia varietà di succhi, bibite e spuntini.



Gli Ospiti del Disneyland Hotel potranno usufruire di servizi personalizzati di livello superiore, oltre ai vantaggi già esistenti nei Disney Hotels, come l'accesso anticipato ai Parchi Disney (Più ore per la Magia) e non solo.