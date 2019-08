Terremoto in Giappone: la terra trema ma le infermiere non cercano riparo e salvano i neonati

Prima il dovere: salvare i bambini. Sono infermiere e gran parte di loro ha scelto questo lavoro per una missione. Aiutare il prossimo non è solo una frase fatta, ma ciò che le spinge a svegliarsi la mattina, indossare il camice e recarsi in ospedale. Aiutare i bambini ha una doppia responsabilità. E nemmeno un tremendo terremoto può spaventarle o farle arretrare. Il video filmato all'interno del reparto neonatologia di un ospedale in Giappone è quanto di più emozionante che l'essere umano possa vedere.

La terra trema, una scossa di magnitudo 6.2 che ha colpito ieri la prefettura di Fukushima, nel nord est del Giappone. Le infermiere non cercano riparo sotto un tavolino, vicino una parete portante. Non fuggono in preda al panico. No. Il loro primo pensiero è per i bambini. Loro, inconsapevoli di quanto stia accadendo. Ancora alle prese con i primi battiti della loro vita, nelle loro culle.



🇯🇵Giappone

Terremoto.

Reparto neonatologia.

Ci fosse stata un'infermiera che cercasse riparo.

Unico obiettivo: proteggere le culle.

👇

pic.twitter.com/jkdu2Px3pv — Tony - Il leone da tastiera (@iostoconlitalia) August 4, 2019

Quando se ne renderanno conto, una volta cresciuti, sapranno che dalla loro parte ci sono state loro, degli angeli custodi che li hanno messi davanti al pericolo. L'istinto le ha portate a tentare di proteggerli, bloccando le culle pronte a scontrarsi tra loro, magari a ribaltarsi. Fino al termine del terremoto. Fino al pronunciare della frase «è finita» e ritornare al loro posto. Prima il dovere: salvare i bambini.