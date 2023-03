Terremoto di 6.0 nelle Filippine, tremano palazzi e uffici. Le autorità: «Al momento nessun danno»

Fortissima scossa di terremoto nelle Filippine: la terra ha tremato per una scossa di magnitudo 6.0: lo riporta sul suo sito l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è stato localizzato a 4 km a sud-est di San Mariano, nella regione di Davao (sud), ad una profondità di 38,6 km. Per ora non si segnalano feriti o vittime.

Dagli uffici di Maragusan hanno fatto sapere che le autorità stavano controllando le segnalazioni di una frana su un'autostrada nazionale. «Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di altri danni o vittime, ma stiamo controllando i villaggi intorno alla città. Gli uffici hanno tremato ma non ci sono stati danni». I terremoti sono un evento quotidiano nelle Filippine, che si trovano lungo la cintura di fuoco del Pacifico, una zona di intensa attività sismica e vulcanica che si estende dal Giappone attraverso il sud-est asiatico e attraverso il bacino del Pacifico.