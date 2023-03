Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa nei Campi Flegrei avvertita dalla popolazione: paura e abitanti in strada

Terremoto a Napoli, nuova scossa nei Campi Flegrei. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, sia pure abituata dalla frequenza degli episodi. Tanti i napoletani che sono scesi in strada abbandonando le proprie abitazioni. Secondo Ingv, la scossa registrata è stata di magnitudo 2.6 ad una profondità di tre chilometri. In questi casi le onde sismiche si prorogano molto intensamente in superficie, e il terremoto viene risentito molto distintamente nonostante l’intensità non eccessiva.

