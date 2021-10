Terremoto Bosnia Erzegovina di 4.6: sentito anche in Croazia a Spalato, Makarska e Sinj

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 23:43 - Ultimo aggiornamento: 23:52

Terremoto, una scossa di magnitudo 4.6 si è registrata in serata poco prima delle 22 nella regione costiera croata della Dalmazia, con epicentro al confine con la Bosnia-Erzegovina, vicino al lago di Busko. Nel darne notizia, l'agenzia croata Hina non ha riferito di eventuali danni. La scossa è stata avvertita in particolare a Spalato, Makarska e Sinj.

Terremoto al confine tra Croazia e Bosnia

Il terremoto è avvenuto nella zona con coordinate geografiche (lat, lon) 43.77, 17.263 ad una profondità di 15 chilometri.