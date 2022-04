Terremoto Pistoia di 3.2, avvertito in Toscana ed Emilia Romagna: paura sui social

Terremoto nella zona di Pistoia. Una scossa di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5 è stata registrata oggi poco prima delle 16. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. La scossa è stata avvertita anche in Toscana ed Emilia Romagna. Molti utenti sui social hanno riportato la loro esperienza.

