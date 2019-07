Terremoto ad Atene di 5.3: panico in città, gente in strada e blackout telefonici

Terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di profondità, quindi è stato sentito con maggior forza. Sono segnalati blackout telefonici. Panico in città dove migliaia di persone si sono riversate nelle strade. Il terremoto, definito "molto lungo", è stato avvertito in molte città sulla costa dell'Egeo.

Video from the #Athens #earthquake

Yep, its pretty much what happened in everyone’s house in the capital of #Greece https://t.co/OwtBJLGmtn — Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) July 19, 2019





Gente in strada davanti allo Stanley hotel ad Atene

Dalle prime informazioni non ci sarebbero grandi danni in città. Meno di mezz'ora dopo la scossa la corrente elettrica è stata riattivata in quasi tutti i quartieri della città.

