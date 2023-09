Tank britannico distrutto in battaglia dai russi: è un Challenger 2 inviato da Londra a Kiev

È il primo tank britannico distrutto nella guerra in Ucraina di cui si abbiano le immagini. Un Challenger 2 fornito da Londra a Kiev come armamento chiave per contrastare l'invasione russa appare distrutto e in fiamme sul campo di battaglia secondo un video ripreso dal sito del Guardian il cui contenuto il quotidiano non è in condizioni di certificare. Stando al giornale, comunque, alcuni esperti confermano che si tratti di un Challenger 2. Sarebbe quindi il primo distrutto in combattimento dei 14 inviati dal Regno Unito alle forze corazzate ucraine.

Challenger 2 distrutto dai russi

Si tratterebbe del primo Challenger 2 distrutto dal fuoco russo di cui sia apparsa documentazione video sui media occidentali in quanto sui canali di Mosca in passato erano rimbalzate voci anche di altri ipotetici tank di provenienza Nato messi fuori combattimento.

Come spiega il Guardian, il filmato sta circolando da diverse ore sui social, in particolare su X, con la scritta: «Challenger 2 ucraino distrutto fuori Robotyne, molto probabilmente dell'82a Brigata d'assalto aereo». L'unità d'élite delle forze armate di Kiev a cui si fa riferimento pur essendo un'unità di fanteria aviotrasportata prevede al suo interno una compagnia corazzata, dotata dei carri armati britannici.

Il video è stato girato da persone che parlano in ucraino in modo concitato a bordo di un'auto in movimento sul campo di battaglia. Prima incontrano il Challenger messo fuori combattimento e avvolto dalle fiamme e poco dopo un altro carro armato immobilizzato, in apparenza di fabbricazione sovietica. La Gran Bretagna aveva inviato 14 tank all'Ucraina all'inizio di quest'anno, come parte di uno sforzo europeo per fornire carri armati pesanti.