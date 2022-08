Taiwan spara ai droni cinesi dopo gli avvertimenti, cresce la tensione: «Pechino è avvisata»

Taiwan abbatte i droni cinesi che invadono il territorio. Ad annunciarlo il Ministero della Difesa Nazionale (MND), dopo che sono emersi video che mostrano veicoli aerei senza pilota (UAV) cinesi che si avvicinano a strutture militari taiwanesi.

Taiwan abbatte i droni cinesi, i filmati delle incursioni

Foto e video sono apparse nei giorni scorsi sul sito di social media cinese Weibo che mostrano droni cinesi che violano lo spazio aereo taiwanese e riprendono in primo piano i soldati taiwanesi, che in un caso sono stati visti lanciare sassi contro un drone. Nell'incidente più recente di sabato (27 agosto), un drone cinese ha catturato filmati di soldati taiwanesi di stanza in un posto di vedetta a Lieyu Township, nella contea di Kinmen.

Taiwan troops fire on Chinese drone intruding over outer island for 1st time https://t.co/sPxsGTAz7r pic.twitter.com/j98qNfsqQA — Taiwan News (@TaiwanNews886) August 30, 2022

Il Kinmen Defense Command (KDC) dell'esercito martedì alle 21:00 ha dichiarato che a partire dalle 16:23 di quel pomeriggio, tre lotti di tre droni "civili" sono stati rilevati ciascuno sorvolando l'isola di Dadan, l'isola di Erdan e l'isola di Shi, rispettivamente a Kinmen Comune di Lieyu della contea. Dopo essere stati avvertiti dai soldati taiwanesi con razzi di segnalazione, gli UAV sono volati via dalle isole e in direzione della cinese Xiamen. Alle 17:59, un altro drone è entrato di nuovo nello spazio aereo sopra le acque ristrette dell'isola di Erdan. Le truppe taiwanesi hanno nuovamente emesso avvertimenti secondo le procedure. Tuttavia, poiché il drone ha continuato a girare intorno all'isola, i soldati hanno sparato "colpi difensivi" contro il drone per scacciarlo.

L'UAV è poi volato via in direzione di Xiamen alle 18:00 e il KDC "continuerà a mantenere la vigilanza e monitorare da vicino la situazione", si legge nella dichiarazione. Questa azione è coerente con un avvertimento emesso domenica dal KDC che avrebbe abbattuto i droni cinesi intrusi che non ascoltano gli avvertimenti. Lunedì (29 agosto), il KDC ha dichiarato che avrebbe eseguito un processo in quattro fasi per affrontare i droni che includerebbe "l'attivazione di segnali luminosi, la segnalazione dell'intrusione, l'allontanamento del drone e l'abbattimento". Questa sembra essere la prima volta che il KDC ha riferito di aver sparato proiettili veri su droni cinesi.