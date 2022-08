Disastro nucleare, Ucraina distribuisce pillole allo iodio per contrastare perdita di radiazioni da Zaporizhzhia

L'Ucraina distribuisce pillole di iodio ai residenti vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in caso di una perdita di radiazioni. Si teme disastro nucleare, a causa dei combattimenti intorno al complesso. La decisione è arrivata il giorno dopo che l'impianto è stato temporaneamente messo fuori servizio a causa di ciò che i funzionari hanno affermato essere un danno da incendio a una linea di trasmissione. L'incidente ha accresciuto il timore di un disastro nucleare in un paese ancora perseguitato dall'esplosione del 1986 a Chernobyl.

Disastro nucleare, le pillole di iodio come funzionano

Le pillole di iodio aiutano a bloccare l'assorbimento di iodio radioattivo da parte della tiroide in caso di incidente nucleare. L'agenzia delle Nazioni Unite per l'energia atomica ha cercato di inviare una squadra per ispezionare e aiutare a mettere in sicurezza l'impianto. I funzionari hanno detto che i preparativi per il viaggio erano in corso, ma non è chiaro quando potrebbe aver luogo. Lo stabilimento di Zaporizhzhia è stato occupato dalle forze russe e gestito da lavoratori ucraini sin dai primi giorni della guerra di 6 mesi. Le due parti si sono ripetutamente accusate a vicenda di bombardare il sito.

I timori di un incidente

I reattori di Zaporizhzhia sono protetti da spesse cupole di contenimento in cemento armato che secondo gli esperti possono resistere a un proiettile di artiglieria errante. Molti dei timori vertono invece su una possibile perdita del sistema di raffreddamento, e anche sul rischio che un attacco alle vasche di raffreddamento dove sono conservate le barre di combustibile esaurito possa disperdere materiale radioattivo. I continui bombardamenti russi di Nikopol, una città dall'altra parte del fiume Dnepr rispetto allo stabilimento di Zaporizhzhia, hanno danneggiato 10 case, una scuola e una struttura sanitaria ma non hanno causato feriti, ha affermato il governatore di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko.