Cina chiede stop vendita armi americane a Taiwan: ancora tensione sullo Stretto

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina su Taiwan non si placano. Lo stretto si sta militarizzando sempre di più. Gli Stati Uniti vogliono vendere armi per 1 miliardo di dollari a Taiwan, Biden è pronto a formalizzare la proposta al Congresso americano. La Cina ha reagito molto male e stamattina c'è una dichiarazione ufficiale in cui si chiede agli Usa di fermarsi immediatamente. Gli Usa devono smettere di vendere armi a Taiwan poiché qualsiasi contatto militare con l'isola viola il principio di "una sola Cina": Così il portavoce della ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, riporta la Tass. «Gli Stati Uniti devono interrompere immediatamente la vendita di armi a Taiwan e i contatti militari con Taiwan - ha detto Liu riferendosi ai piani di Washington di vendere armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan - Devono smettere di creare fattori che potrebbero portare a tensioni nello Stretto di Taiwan, e dovrebbero dar seguito alla dichiarazione del governo Usa di non sostenere l' "indipendenza di Taiwan"».

L'amministrazione Biden vorrebbe vendere 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar. La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di Taiwan, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi.

Ieri due navi da guerra americane hanno attraversato lo Stretto di Taiwan e il passaggio non è stato indolore: per il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian si tratta di una provocazione. La Marina militare Usa ha parlato di «una dimostrazione dell'impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta» in linea con “la politica di un’Unica Cina”. Ma il governo cinese dice che «con il pretesto della libertà di navigazione, le navi da guerra americane mettono in mostra la loro forza: non si tratta di una promessa di ‘libertà e di apertura’, ma di una provocazione che cerca di scatenarsi sulla libertà e di un deliberato sabotaggio della pace e della stabilità regionale».

Oggi cominciano le esercitazioni militari congiunte Vostok 2022 tra Russia, Cina, India, Bielorussia e Tagikistan nel sud della Russia.