Studentessa diventa milionaria per errore ma spende tutto in vestiti, feste e uscite folli. Ecco la condanna

Lei l'aveva definito «un regalo di Dio». Eppure quelle 850mila sterline (più di 970mila euro) anziché le classiche 85 sterline di sussidio universitario mensile, erano un errore. Che la studentessa Sibongile Mani, sudafricana 32enne, ha rischiato di pagare carissimo. Già, perché anziché denunciare l'accaduto (come l'uomo che si addormentò con una sterlina sul conto e si svegliò con 122mila, sempre per errore) ha fatto finta di niente. E quelle centinaia di migliaia di sterline le ha spese.

Le spese folli della studentessa

La storia è del 2017 ma la vicenda giudiziaria è andata avanti fino ad oggi. La studentessa si era svegliata con l'importo che riceveva ogni mese... moltiplicato per diecimila. Quando ha controllato il suo conto in banca in Sud Africa, si è resa conto di essere diventata milionaria. A quel punto ha deciso di non denunciare l'accaduto, si è intascata la somma e da Cenerentola è divetata principessa da un giorno all'altro. Ha abbandonato il suo vecchio guardaroba per far spazio ad abiti firmati, ha comprato iPhone per sé e per le sue amiche, ha fatto feste per locali con bottiglie da cento euro.

Poi però, quando a un supermercato ha lasciato una ricevuta che mostrava che aveva il corrispettivo di circa 900 mila sterline in banca, è stata denunciata alla polizia.

La condanna e il ricorso

Accusata di furto e frode, nel 2022 è stata condannata a 5 euro di carcere. Il suo avvocato ha presentato ricorso sostenendo che Mani non rappresentava un pericolo per la società. Davanti all'Alta Corte di East London a Makhanda, due giudici hanno accettato di sospendere la pena detentiva a 5 anni a condizione che durante quel periodo la donna non avesse commesso altri furti o frodi. Alla madre di due figli, appena sposata, è stato anche detto di completare 14 settimane di servizio comunitario e di sottoporsi a consulenza - ma, clamorosamente, le è stato detto che non doveva restituire i soldi che aveva speso.