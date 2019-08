Florida, tre attacchi di squali in 24 ore sulla stessa spiaggia. Un surfista: «Salvo perché l'ho preso a calci»

In meno di 24 ore, tre persone sono state attaccate da squali nella spiaggia di New Smyrna Beach nella Contea di Volusia, in Florida, la quale si conferma ancora una volta come la 'capitale mondiale degli attacchi di squali'. Le autorità della Volusia County Beach Safety riferiscono che sabato la surfista ventenne Emily Comfort è stata morsa alla mano sinistra e al polso.

Popular Florida beach sees three shark attacks within two days

New Smyrna Beach is known as the 'shark bite capital of the world.'https://t.co/QXaUk6mC5x https://t.co/nPdG4LYIIC

