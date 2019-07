Squali, scoperta una nuova specie. «È tascabile e luminoso», ricercatori esterrefatti

Lo hanno chiamato American Pocket Shark (Squalo Tasca Americano) e il suo nome è tutto un programma. Sì, perchè a proposito di questa nuova specie di squalo, scoperta dai ricercatori nelle acque del Golfo del Messico, le particolarità sono da primato. Nero e piccolo, anzi piccolissimo, misura 14 centimetri, lo rendono praticamente uno "squalo tascabile", almeno rispetto alle lunghezze medie di molte delle specie dei suoi cuginetti più note. Quello che, però fa di lui uno squalo veramente speciale, è la presenza di un gran numero di fotofori (l'organo ghiandolare epidermico capace di produrre luce) che coprono parte del suo corpo.

The 5 1/2-inch American Pocket Shark is the first of its kind to be discovered in the Gulf of Mexico, according to a new Tulane University study. It's less fearsome than it is wondrous. https://t.co/FhuwhQeQcP

— CNN (@CNN) July 21, 2019