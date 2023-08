Lunedì 7 Agosto 2023, 00:10

Succede che mentre il mondo intero celebra il successo cinematografico di Barbie, un’icona senza tempo che sfida il patriarcato nella pellicola di Greta Gerwig, undici donne nello Stato tra i più poveri dell’India, si rendono protagoniste di un’altra incredibile storia, tutta vera. Non ci sono invidia né rivalità, tra queste protagoniste che hanno vite ed età diverse. Al contrario, con il sacco della spazzatura chiuso in un pugno, e l’altra mano che stringe quella dell’amica, queste undici donne hanno dato una svolta alle loro vite vincendo nel Kerala il jackpot della lotteria nazionale della stagione del monsone, una delle lotterie più importanti del Paese: 100 milioni di rupie, pari a circa 1,3 milioni di euro. Una quantità di denaro impensabile, che permetterà loro di costruire nuove case, estinguere debiti, far studiare i loro figli. Mentre, però, continueranno a svolgere il loro lavoro. Impiegate nella raccolta e nella separazione dei rifiuti non biodegradabili nella cittadina di Parappanangadi, queste undici donne guadagnano 250 rupie al giorno, circa 3 euro. Una somma che non è sufficiente per arrivare a fine mese. Così, molte di loro devono contrarre debiti per curare familiari o far studiare i figli. Hanno voglia di riscatto ma le speranze sono poche.

LA SVOLTA

Tentano la fortuna per tre volte prima di quella decisiva, ma non accade nulla. Finché lo scorso giugno, decidono di mettere insieme i loro averi per comprare un solo biglietto di una delle lotterie più ricche della zona. Costa 250 rupie (2,70 euro). Kuttimalu, 72 anni, racconta di essersi rattristata quando Radha, che stava raccogliendo i fondi, le ha chiesto la sua parte, 25 rupie. Tutte insieme non le aveva ma in soccorso viene un’amica e collega: «Cherumannil Baby mi ha detto che aveva 25 rupie ed era disposta a prestarmene la metà per il biglietto» ha raccontato alla Bbc. Così le due donne hanno versato 12,5 rupie ciascuna per la loro parte di biglietto. «Se vinciamo - le ha promesso - divideremo il premio in parti uguali». E così è stato.

NUOVE MILIONARIE

«Sono ancora sotto choc - ha raccontato Radha (49 anni) - È incredibile. Abbiamo dovuto controllare con più persone per essere sicure di aver vinto e ancora non riuscivamo a crederci. Veniamo tutte da famiglie molto povere, con tanti debiti». Cherumannil Baby, 62 anni, ha detto che il denaro le permetterà finalmente di ricostruire la sua casa, spazzata via dalle inondazioni che hanno devastato il Kerala nel 2018, mentre Lakshmi (49 anni), ha parlato del sollievo di avere i soldi per pagare la scuola di sua figlia. Leela (56 anni), ha rivelato di poter finalmente pagare un intervento chirurgico per la sua bambina. Per K Bindu, invece, la vittoria è stata agrodolce. L’anno scorso aveva perso il marito a causa di un’insufficienza renale, dopo che la famiglia non era stata in grado di sborsare i soldi per permettergli di sottoporsi a un trapianto, e nonostante lui avesse spesso comprato biglietti della lotteria proprio sperando di vincere per pagarsi le cure. Sheeja, presidente dell’Haritha Karma Sena - il gruppo di raccolta dei rifiuti in cui lavorano le donne - ha dichiarato di essere felice che la fortuna abbia baciato le undici donne. «Sono persone che lavorano duramente e che fanno di tutto per sbarcare il lunario - ha detto - È davvero sorprendente». Le donne hanno scoperto di aver vinto solo un giorno dopo l’estrazione, quando una di loro ha chiesto al marito di controllare i risultati. Dopo aver pagato le tasse governative, il gruppo riceverà 63 milioni di rupie. Oltre a raccogliere i rifiuti, le donne aiutano a costruire bagni pubblici e a installare strutture per lo smaltimento dei rifiuti, spiega KT Balabhaskaran, direttore della Suchitwa Mission, l’agenzia che coordina questi sforzi in tutto lo Stato. Venerdì, un giorno dopo la vittoria che ha cambiato la loro vita, le 11 donne hanno raggiunto come sempre l’ufficio dell’agenzia per riprendere il loro lavoro. «Abbiamo deciso una cosa - dice Leela - Non lasceremo questo lavoro perché è stato questo collettivo a portarci la ricchezza».