Incidente sulla Statale 100, il video choc dello schiato tra un tir e un'auto. Morti mamma e figlio di 12 anni

Venerdì 19 Aprile 2024, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 20:26

Due persone, mamma e figlio di 12 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla statale 100 all'altezza di San Basilio di Mottola, in provincia di Taranto, già teatro di numerose tragedie. La Kia, a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un tir. Morti mamma e figlio di 12 anni, Inna Aprilova (41 anni, originaria della Bulgaria), e Alexander Pastore, residenti a Marina di Chiatona. Feriti il padre - 37enne operaio della Leonardo di Grottaglie - e l'autista del camion ricoverato a Castellaneta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. Ferito anche il conducente del mezzo pesante. L'asfalto era leggermente viscido per la pioggia. Il video choc dello schianto.