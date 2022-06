Usa, sparatoria in un'azienda nel Maryland: almeno 3 morti, colpito il killer

Almeno tre persone sono morte in una sparatoria a Smithsburg, Maryland, in un'una azienda di macchinari con clienti internazionali, la Columbia Machine. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato colpito durante lo scontro a fuoco con un poliziotto. Ora è ricoverato ma non è chiaro quali siano le sue condizioni. L'agente è rimasto ferito lievemente: lo riferisce una emittente locale affiliata a Nbc News, citando le autorità

Nella sparatoria in Maryland sono state uccise almeno tre persone: lo riferiscono i media locali citando la polizia.

