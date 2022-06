Usa, un'altra sparatoria: tre morti e 14 feriti a Chattanooga nel Tennessee

Un'altra sparatoria negli Stati Uniti. Ci sono al momento tre morti ed altre 14 persone sono rimaste ferite nella notte in una sparatoria vicino ad un nightclub a Chattanooga, in Tennessee. Lo riferisce la polizia.

«È chiaramente un evento tragico per le famiglie coinvolte e per le vittime», ha dichiarato il capo della polizia di Chattanooga, Celeste Murphy. Murphy ha detto che 14 persone sono state ferite da armi da fuoco durante l'incidente, mentre altre tre persone sono state colpite da veicoli. Due persone sono morte per ferite da arma da fuoco e una terza è morta per le ferite riportate quando è stata colpita da un veicolo che fuggiva dalla scena, secondo quanto riportato da Fox 13.

La polizia sospetta che più persone abbiano sparato durante l'incidente e che più tiratori siano stati coinvolti nell'incidente avvenuto vicino al Mary's Bar and Grill su McCallie Avenue poco dopo le 2 del mattino di domenica.