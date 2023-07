Sabato 8 Luglio 2023, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 20:22

Un ingegnere che ha contribuito allo sviluppo del Titan ha dichiarato che molti dei componenti del sommergibile erano "di serie". Quindi non disegnati e costruiti appositamente per il mezzo subacqueo. A riverarlo è Doug Virnig alla CNN. Una decisione "deliberata" della società di immersioni, secondo l'ex membro del team che ha contribuito allo sviluppo del veicolo.

L'approccio

Tant'è che OceanGate non ha mai fatto mistero del suo approccio "off-the-shelf". Stockton Rush, l'amministratore delegato dell'azienda, ha usato questa espressione per descrivere i componenti della nave. Alla CBS ha detto di aver preso da un negozio di articoli da campeggio. Oltre ad aver usato un controller per videogiochi per pilotarla. Tuttavia, quest'ultimo è una delle caratteristiche più standard del sommergibile spesso utilizzato nei sottomarini della Marina statunitense.

Le luci da campeggio

Le luci sono state acquistate sul sito Camping World, come rivelato dal Ceo Stockton Rush. Ma anche molti degli altri oggetti presenti all'interno, come il sistema video, erano stati comprati su Best Buy. Eppure ci si sarebbe aspettato qualcosa di più serio.

Le critiche

Nel 2018, la Marine Technology Society - un importante organismo di professionisti del settore marino - ha scritto a Rush esprimendo "unanime preoccupazione" per quello che ha definito l'approccio "sperimentale" di OceanGate. Il Titan è costruito, secondo il sito web di OceanGate, con una combinazione di fibra di carbonio e titanio, una differenza rispetto all'uso più comune del solo titanio.

Il sottile equilibrio

Rush ha parlato più volte dell'equilibrio tra innovazione e sicurezza, affermando in un'intervista del 2019 che il progresso nel campo dell'esplorazione oceanica è stato frenato dall'eccesso di regole.