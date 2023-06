Sottomarino Titan, rinunciano al risarcimento da 200mila dollari: ecco perché avevano fatto causa al Ceo Stockton Rush

Una coppia della Florida che aveva citato in giudizio il ceo di OceanGate, Stockton Rush, ha rinunciato alla causa per rispetto delle vittime del tragico sommergibile Titan, imploso, la scorsa settimana, durante un'immersione per vedere il relitto del Titanic.

A darne notizia è il Daily Mail, che racconta come Marc e Sharon Hagle a febbraio avessero intentato una causa contro Rush, uno dei cinque morti a bordo del sottomarino, sostenendo che il capo di OceanGate si fosse rifiutato di rimborsare i 210mila dollari che avevano pagato per un'esplorazione in acque profonde nel 2018, nonostante il tour fosse stato annullato.

Sottomarino disperso, come funziona l'implosione? Il video della ricostruzione e quanto hanno impiegato a morire

LA DECISIONE

Ma la morte di Rush, insieme al miliardario britannico Hamish Harding, al veterano della marina francese PH Nargeolet, all'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood e al figlio diciannovenne Suleman, ha portato gli Hagle ad abbandonare la causa. «Come la maggior parte delle persone in tutto il mondo, abbiamo seguito la vicenda della capsula OceanGate Titan con grande preoccupazione e un'enorme tristezza e compassione per le famiglie di coloro che hanno perso la vita», hanno dichiarato a “Fox 35” .«Alla luce di questi tragici eventi, abbiamo informato i nostri avvocati di ritirare tutte le azioni legali contro Stockton.

Onoriamo il loro gusto per la vita, come il loro impegno nell'esplorazione degli oceani».

LA VICENDA

L'anno scorso gli Hagle avevano realizzato il sogno di una vita: andare nello spazio. Sono decollati a bordo della navicella spaziale “Blue Origin” del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Avevano programmato un tour in acque profonde con OceanGate già nel 2016, quando avevano pagato un deposito iniziale di 20mila dollari per una spedizione subacquea. Nel 2018, la coppia aveva ricevuto i contratti per pagare l'intero costo della spedizione, circa 200mila dollari, ma secondo la coppia, una serie di immersioni pianificate è stata annullata da Rush, la cui compagnia si sarebbe rifiutata poi di rimborsare i soldi.

Alla luce della catastrofica implosione del sommergibile Titan la scorsa settimana, gli Hagles hanno affermato che «l'onore, il rispetto e la dignità» sono più importanti per l'umanità del denaro e hanno scelto di ritirare la loro causa contro Rush e OceanGate e hanno invece inviato un messaggio di solidarietà ai familiari. Dopo una settimana di ricerche, per i cinque membri a bordo del sommergibile Titan è stata confermata la morte la scorsa settimana.